广告：动向新闻前儿媳偷偷转走婆婆26万元警方出手挽回50万元广告本报公益律师援手业务员追回2.8万
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 第9版 法治
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·本报公益律师援手业务员追回2.8万
楚天都市报电子版
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9 法治 2016.9.7 星期三
销售提成被单位克扣
本报公益律师援手业务员追回2.8万
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员陈汉君贺玲）业务员小金完成销售任务后，公司却克扣了销售提成。昨悉，硚口区法院一审判决该公司向小金支付拖欠的提成、工资共2.3万元，并补偿5000元。
    2014年5月至2015年7月，小金在武汉一家酒店管理公司工作。期间，公司以她的销售资金没有全部回笼为由，扣发销售提成，并拖欠两个月工资。
    今年2月，在本报公益律师朱宏伟的帮助下，小金诉至硚口区法院。法院经过审理，作出上述判决。


   