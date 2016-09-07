查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告：动向新闻 ·前儿媳偷偷转走婆婆26万元 ·警方出手挽回50万元 ·广告 ·本报公益律师援手业务员追回2.8万 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 前儿媳偷偷转走婆婆26万元 · 警方出手挽回50万元 · 广告 · 本报公益律师援手业务员追回2. 9 法治 2016.9.7 星期三 销售提成被单位克扣 本报公益律师援手业务员追回2.8万 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员陈汉君贺玲）业务员小金完成销售任务后，公司却克扣了销售提成。昨悉，硚口区法院一审判决该公司向小金支付拖欠的提成、工资共2.3万元，并补偿5000元。

2014年5月至2015年7月，小金在武汉一家酒店管理公司工作。期间，公司以她的销售资金没有全部回笼为由，扣发销售提成，并拖欠两个月工资。

今年2月，在本报公益律师朱宏伟的帮助下，小金诉至硚口区法院。法院经过审理，作出上述判决。





