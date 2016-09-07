查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 法治 ·广告：动向新闻 ·前儿媳偷偷转走婆婆26万元 ·警方出手挽回50万元 ·广告 ·本报公益律师援手业务员追回2.8万 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告：动向新闻 · 前儿媳偷偷转走婆婆26万元 · 警方出手挽回50万元 · 广告 · 本报公益律师援手业务员追回2. 9 法治 2016.9.7 星期三 盖了三个章的“逮捕令”唬住生意人 警方出手挽回50万元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员孙逊）“假如这50万元老本被骗走，想死的心都有。”昨日，武昌居民朱先生回忆起惊险一刻，再次向警方致谢。原来，当他被冒充检察官的骗子骗得团团转时，省公安厅反电信网络诈骗中心监控到该电话，急令水果湖派出所找到了他。

据朱先生介绍，4日上午，他接到一个电话，称一起非法洗钱案涉及他的账户，某市检察院已签发对他的逮捕令。对方传来的截图中，有朱先生的个人信息和登记照。

朱先生说“不可能”。对方称，可能是朱先生的账户被歹徒利用，检察院要求他将账户中的资金全部转入指定的安全账户。

朱先生的账户中有50多万元做生意的资金。他担心资金被冻结，准备按对方所言前往银行转账。

省公安厅反诈中心监控到了这次通话。反诈民警查到朱先生在武昌水果湖街，立即通知水果湖派出所拦截。该所民警拨通朱先生电话，请他立即赶到派出所。

10多分钟后，朱先生匆匆赶来。派出所民警对着他收到的“逮捕令”照片，逐条分析：上面盖了三个章，其中最大的一个竟然是四边形，形似封建社会的官印；案由“违反国家金融秩序法”，刑法中没有这一条；“擅自泄密与通风报信者，直接逮捕到案并处重大刑责三年以上七年以下有期刑”，这种表述一看就是胡说八道；“逮捕为期三个月”不符合法律规定……

朱先生听完，如醍醐灌顶，握着民警的手再三道谢。

昨日，省公安厅反诈中心有关负责人介绍，该中心目前每天拦截数十起正在实施的诈骗活动。希望广大群众牢牢树立防骗意识，尤其要提醒那些不爱看新闻的亲朋好友，给他们讲讲骗子的伎俩，“电话中自称警察的，并不都是骗子。但请牢记：不谈钱的、通知你去派出所见面的，应该是真警察；涉及资金转账等，且要求你不要声张的，肯定是骗子。”





