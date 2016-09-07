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9
法治
2016.9.7 星期三
前儿媳偷偷转走婆婆26万元
当庭宣读悔过书获老人谅解 因犯信用卡诈骗罪被判缓刑
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者聂丽娟通讯员洪法）“本人因不懂法，未经婆婆同意转走了钱……希望您看在我是您孙子母亲的份上，宽宏大量原谅我……”武汉一女子将前任婆婆银行卡中26万元偷偷转走，庭审中，她宣读悔过书求得老人谅解，最终因犯有信用卡诈骗罪，被判处有期徒刑三年、缓刑五年。
今年3月，家住洪山的李婆婆接到前儿媳朱某的电话，称要帮她解冻银行卡，请她到银行一趟。朱某跟李婆婆的儿子离婚后，带着8岁的儿子生活，且仍住在李婆婆家中，二人关系还算融洽。于是李婆婆赶到银行，按照朱某所言办理了解冻手续。
几天后，李婆婆到银行取钱时，发现自己银行卡中的26万元没了。她通过银行查询得知，盗钱者正是朱某，当即报警。
一周后，朱某投案自首。据交代，她得知李婆婆的一张银行卡被银行冻结，便以帮忙解冻为名，让李婆婆将银行卡密码改成了自己儿子的生日；同时开通网上银行，并与自己的手机号捆绑。当晚，朱某用手机登录该银行账户，将卡中26万元分批转走取出。
朱某称，李婆婆曾答应要给自己的儿子留20万元，她担心婆婆反悔，于是偷偷转走了这笔钱。但李婆婆表示，这26万元是她自己的养老钱。
今年7月，洪山区法院开庭审理此案。朱某当庭宣读了悔过书，李婆婆接受了她的悔过和道歉。
法院审理认为，朱某有自首情节，退还了全部赃款，并取得受害人的谅解，遂作出上述判决（文中人物均为化姓）。