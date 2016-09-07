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湖北体彩喊你来领工作证
8
体彩
2016.9.7 星期三
湖北体彩喊你来领工作证
如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇
楚天都市报讯 加盟体彩事业，又有了新的机会！财会从业人员注意了，湖北省体彩中心招聘武汉籍财务会计一名，录用后派往武汉分中心工作；招聘荆州籍财务主管一名，录用后派往荆州分中心工作。本次招聘男女不限，年龄要求35岁以下，只要你具有大专以上文凭，毕业于会计及财务专业，有专业资格证书，从事相应的财务工作满5年以上，没有不良工作记录，就一切OK啦！如果你拥有高级职称，年龄可以适当放宽。薪酬优厚，待遇从优，具体面议。
报名时间：即日起至9月9日
武汉报名电话：（027）87898781 87899596（手机）18986078638
荆州报名电话：（0716）8243133 （手机）18986078638