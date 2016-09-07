查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 体彩 ·超级大乐透奖池超过34亿元 ·中38万的比中60万的还牛 ·广告 ·湖北体彩喊你来领工作证 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 超级大乐透奖池超过34亿元 · 中38万的比中60万的还牛 · 广告 · 湖北体彩喊你来领工作证 8 体彩 2016.9.7 星期三 湖北体彩喊你来领工作证 如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇 楚天都市报讯 加盟体彩事业，又有了新的机会！财会从业人员注意了，湖北省体彩中心招聘武汉籍财务会计一名，录用后派往武汉分中心工作；招聘荆州籍财务主管一名，录用后派往荆州分中心工作。本次招聘男女不限，年龄要求35岁以下，只要你具有大专以上文凭，毕业于会计及财务专业，有专业资格证书，从事相应的财务工作满5年以上，没有不良工作记录，就一切OK啦！如果你拥有高级职称，年龄可以适当放宽。薪酬优厚，待遇从优，具体面议。

报名时间：即日起至9月9日

武汉报名电话：（027）87898781 87899596（手机）18986078638

荆州报名电话：（0716）8243133 （手机）18986078638





