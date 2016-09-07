查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：超市门口娃娃机里全是香烟 ·司机误踩油门 百万豪车撞倒信号灯 ·广告：动向新闻 ·醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：超市门口娃娃机里全是香烟 · 司机误踩油门 百万豪车撞倒信号 · 广告：动向新闻 · 醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家 7 现场 2016.9.7 星期三 醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪魏铼通讯员唐时杰）昨早7点，一辆出租车开到江岸区西马派出所，司机称自己在前进四路接了位到苗栗路的乘客。可到目的地后，乘客睡着了，怎么也叫不醒。

民警郭劲松看到，后座上的年轻男子正打着呼噜，车内散发着酒味，他也无法叫醒男子，于是拨打120，将其送往武汉市六医院。郭劲松还在男子身上找到证件，登记的地址是江岸区教委大院。他拍下照片来该地址调查，几名街坊认出男子，并帮忙联系上其父夏先生。

昨日中午，记者来到医院，医生说夏某已随其父离开，酒醒后并无大碍。





