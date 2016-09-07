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醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家
7
现场
2016.9.7 星期三
醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘闪魏铼通讯员唐时杰）昨早7点，一辆出租车开到江岸区西马派出所，司机称自己在前进四路接了位到苗栗路的乘客。可到目的地后，乘客睡着了，怎么也叫不醒。
民警郭劲松看到，后座上的年轻男子正打着呼噜，车内散发着酒味，他也无法叫醒男子，于是拨打120，将其送往武汉市六医院。郭劲松还在男子身上找到证件，登记的地址是江岸区教委大院。他拍下照片来该地址调查，几名街坊认出男子，并帮忙联系上其父夏先生。
昨日中午，记者来到医院，医生说夏某已随其父离开，酒醒后并无大碍。