图文：超市门口娃娃机里全是香烟司机误踩油门 百万豪车撞倒信号灯广告：动向新闻醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家人
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 第7版 现场
·图文：超市门口娃娃机里全是香烟
·司机误踩油门 百万豪车撞倒信号灯
·广告：动向新闻
·醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家人
楚天都市报电子版
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7 现场 2016.9.7 星期三
司机误踩油门 百万豪车撞倒信号灯
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰）昨日清晨，东湖新技术开发区光谷一路与高新六路交会处，发生惊险一幕：一名司机误将油门当刹车，开着百万豪车冲向路中间花坛，将交通信号灯杆撞倒。
    昨日上午，楚天都市报记者来到事发路口，肇事车辆刚刚被拖走。绿化带内的一根交通信号灯杆被撞倒，工人正在修复信号灯线路。
    住在附近的曹婆婆介绍，早上7点不到，一辆白色越野车从光谷一路往南行驶，准备右拐入高新六路。不知怎么回事，这辆车却冲向了绿化带，将信号灯杆撞倒后，整辆车骑在了绿化带上（如图）。参与抢修的王师傅说，他早上7点半赶到现场，看到这是一辆价值百万元的路虎揽胜，车头受损严重。
    记者从东湖新技术开发区交通大队了解到，司机不小心将油门当成刹车，才冲向花坛。被撞倒的信号灯杆价值为1.6万元。


   