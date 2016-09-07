查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：超市门口娃娃机里全是香烟 ·司机误踩油门 百万豪车撞倒信号灯 ·广告：动向新闻 ·醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：超市门口娃娃机里全是香烟 · 司机误踩油门 百万豪车撞倒信号 · 广告：动向新闻 · 醉汉昏睡出租车上民警拍照找到家 7 现场 2016.9.7 星期三 司机误踩油门 百万豪车撞倒信号灯 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者满达黄士峰）昨日清晨，东湖新技术开发区光谷一路与高新六路交会处，发生惊险一幕：一名司机误将油门当刹车，开着百万豪车冲向路中间花坛，将交通信号灯杆撞倒。

昨日上午，楚天都市报记者来到事发路口，肇事车辆刚刚被拖走。绿化带内的一根交通信号灯杆被撞倒，工人正在修复信号灯线路。

住在附近的曹婆婆介绍，早上7点不到，一辆白色越野车从光谷一路往南行驶，准备右拐入高新六路。不知怎么回事，这辆车却冲向了绿化带，将信号灯杆撞倒后，整辆车骑在了绿化带上（如图）。参与抢修的王师傅说，他早上7点半赶到现场，看到这是一辆价值百万元的路虎揽胜，车头受损严重。

记者从东湖新技术开发区交通大队了解到，司机不小心将油门当成刹车，才冲向花坛。被撞倒的信号灯杆价值为1.6万元。





