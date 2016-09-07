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7
现场
2016.9.7 星期三
图文：超市门口娃娃机里全是香烟
夹中后可兑换现金 附近不远就是小学
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者揭明玥）可爱的娃娃机里面，装的不是玩偶，却是香烟。昨日，东湖高新光谷理想城的丁先生遇到了这一蹊跷事。
新搬进小区不久的丁先生介绍，昨日上午，他带女儿到楼下超市买水果。女儿远远就看到超市门口有娃娃机，蹦蹦跳跳地跑了过去。“爸爸，这里面怎么没有娃娃？”女儿远远朝他喊着。丁先生走近一看，外表萌萌的娃娃机里，装的不是小孩子玩的布偶，而是各种价位的香烟。他不知如何向女儿解释。
丁先生观察发现，这条街上有三家超市门口，都摆着装着香烟的娃娃机。顾客投币后若夹中香烟，可以拿走，也可到店内换算成现金。他认为，这带有赌博性质，影响很不好，而且附近还有一所小学。
昨日上午，楚天都市报记者现场看到，这些娃娃机的外观与普通娃娃机无异。但里面装着各类香烟（如图），还贴着“两元一次，纯属娱乐”、“退烟价格”等字样的字条。一家超市的女老板称，这就是为了好玩，吸引下人气，他们绝不会让小孩子来玩，也不会卖香烟给未成年人。
东湖新技术开发区关东街江南社区服务中心相关负责人称，之前也接到过居民的投诉，他们已反映至街道办。日前，街道综治办和辖区烟草局到现场调查过，教育了涉事店主，并要求他们尽快将机器搬离，但店主没有听。因这一问题涉及多个部门，他们会再次向街道反映，协同工商、公安等执法人员尽快解决。