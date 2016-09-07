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□楚天都市报记者袁佳



昨日，恒大集团湖北公司和中国长城资产管理公司武汉办事处在恒大世纪旅游城举行战略合作签约仪式，协议约定双方将在资产经营管理、产业投资并购、新型城镇化业务、金融业务、客户信息共享等领域开展广泛合作。

房地产与金融紧密合作

作为资金密集型行业，房地产通过与金融业结合，可获得更畅通的融资渠道。恒大作为世界500强企业，其品牌房企融资优势突显。

早在去年6月，湖北恒大与中国长城资产管理公司武汉办事处就签订过《融资合作意向协议》，在此框架下，长城资产仅历时11天，就为恒大集团湖北公司收购三江航天地产股权提供43.57亿元综合金融服务，成为长城资产“决策速度最快、出资时间最短、出资额度最大”的经典项目，也成为湖北恒大当年融资成功案例之一。

恒大收购的三江航天地产系列项目开发、建设、销售的良好运营，成为了双方深入合作的良好基础。在签约仪式上，湖北恒大负责人表示：“本次签约有助于双方充分利用各自优势，进一步加强业务往来，强化合作内容，提升合作价值，实现‘互利双赢、持续快速发展’的新局面。”

响应国家政策稳抓机遇

恒大集团是集民生住宅、金融、互联网、健康、文化旅游及体育为一体的企业集团，《财富》杂志500强企业，近年来，恒大在资本市场动作频频，深受社会关注。恒大进入湖北11年来，已经在武汉等7座城市，开发了30余个楼盘，成为湖北极具开发实力品牌房企，截至2016年8月31日，湖北恒大年总销售额已超过110亿元。中国长城资产管理公司是经国务院批准由财政部投资设立的国有独资非银行金融机构，业务范围涉及银行、金融租赁、人寿保险、信托、证券、融资担保、金融咨询、资产管理、金融资产交易等金融服务领域。

湖北恒大与长城资产开展深入的合作，是双方积极响应国家金融和资本市场改革、主动抢抓发展机遇的重要举措，为双方的快速发展注入新的活力。





