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图为：历时一年半打造的“知音号”游轮下水



□楚天都市报记者高东起通讯员朝宗发自北京



6日，“知音湖北楚楚动人”湖北旅游精品发布会在北京召开，融汇湖北知音文化和长江文化的武汉第一本土大剧、长江上首部大型演艺《知音号》亮相。

该剧预计今年年底全球公演，届时，可容纳1008人的“知音号”蒸汽游轮将在大江上鸣笛启航，游客有望在武汉登上这艘艺术方舟，体验文化穿越之旅。



打造漂移的城市文化博物馆



在长江武昌造船厂码头，一艘120米长、3层结构的黑白船体蒸汽游轮，复古大烟囱和金属铆钉，已成为拍客最热衷拍摄“谍照”的对象，众多市民想知道，这艘“跨时代巨轮”到底隐藏着多少惊喜。

昨日，记者在发布会现场找到了些许答案，通过画面显示码头上穿梭卖报的小童、提皮箱戴礼帽的绅士、旗袍淑女匆忙赶船，瞬间穿越回上个世纪，这正是这部大剧要把观众带入的第一情境。

《知音号》文化大剧由武汉旅游发展投资集团投资，联合全国“印象系列”总导演、北京奥运会开闭幕式核心创意小组成员樊跃共同打造。与传统实景演艺不同，投资方根据导演的设计，以上世纪初武汉民生公司的“江华轮”为原型，打造了一条上世纪二三十年代风格的蒸汽游轮，并复建一座汉口老码头，船和码头即剧场，今后的演出以在长江上漂移的方式进行。船剧同名的“知音号”，取意源于大武汉“知音之城”的历史和武汉人海纳世界的好义好客情怀。

樊跃导演表示，与以往任何演艺形式不同，《知音号》在打造两个博物馆：一个是大武汉的城市记忆；一个是人们心中久违的灵魂情感。踏上这艘满载故事的“知音号”，人们将融于其中，与表演者共同完成关于城市、人生与爱的碰撞，直击心灵。

据悉，历经一年半打造，“知音号”游轮已经完成装修，剧组正在武汉紧张排练，预计今年年底公演。



将首开“云剧场”和Q版《知音号》



《知音号》整合互联网及传统媒体，打造了全国独有的“一剧三版”和“全程服务”模式。一剧三版是指《知音号》正剧，基于互联网概念的“云剧场”，以及白天打造的青少年戏剧实验剧场——Q版《知音号》。使《知音号》走出时间和空间的限制，玩出“晚上演正剧，白天有亲子，网上云剧场”的24小时立体剧场模式，将剧场搬到线上，全球共享。

另外，基于互联网的智能导引系统，游客和市民可以慢行或乘坐全国最独特的观光巴士，阅读两江四岸的每栋老房子、每个景观点；还将推出GPS定位下的“金手指”服务：将订酒店、订车、订餐、购物、订导游一键完成。

据悉，武汉香格里拉大酒店和江城明珠豪生大酒店等已经与该公司达成合作意向，按“知音礼遇”标准提供配备精细服务体系。



游轮可抵达重庆上海等城市



“武汉是我眼中最美的城市之一，我喜欢这个城市，我们不但做一部剧，还要做武汉的‘文化+’”。在樊跃导演的眼中，武汉的“两江交汇，百湖罗布，人文繁盛”的气质被“低估”了。“《知音号》有信心整合武汉经典文化走出武汉。”武旅投集团相关负责人表示，“《知音号》不仅是一台城市戏剧，我们把知音文化从水面向地面延伸，意在打通武汉的文化经脉，通过地面特色观光巴士串联，黄鹤楼、武汉港的码头、武汉江岸区的历史风貌区、吉庆街、中山大道会形成全域文化呈现，用‘知音礼遇’标准订制的特色餐饮点、酒店客房、休闲酒吧、博物馆等，形成武汉独有的文化风景和城市的精气神。”

据介绍，“知音号”游轮可以远赴重庆至上海段长江沿线多个城市。湖北旅游专家舒伯阳表示：“这是一张可以递出去的城市名片。《知音号》将会增强武汉市与长江流域其他城市之间的联系，构建新型的城市关系，也是对武汉流传千年知音文化的最好诠释。”









