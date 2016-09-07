查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 关注 ·采购信息 ·图文：世界500强企业与金融业“联姻”品牌房企融资优势明显 ·图文：长江首部大型演艺《知音号》年底公演 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 采购信息 · 图文：世界500强企业与金融业 · 图文：长江首部大型演艺《知音号 6 关注 2016.9.7 星期三 采购信息 楚天都市报讯 本集团需对招标代理机构进行招标采购，有意者请与本部联系。

报名要求：1.具有工程招标代理机构甲级资质；2.具有中华人民共和国政府采购代理机构资格；3.承担过房地产开发整理项目规划设计预算编制、施工、监理招标业务工作，近三年没有不良行为记录；4.有与国有房地产开发公司合作经历。

地址：武昌区东湖路181号

联系人：张先生刘小姐

联系方式：027-88568111湖北日报传媒集团招标采购部

2016年9月7日





