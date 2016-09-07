图文：大学生“兼职换购”招来烦心事武汉消防教您：客车起火如何自救逃生
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·图文：大学生“兼职换购”招来烦心事
·武汉消防教您：客车起火如何自救逃生
楚天都市报电子版
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4 视点 2016.9.7 星期三
武汉消防教您：客车起火如何自救逃生
    楚天都市报讯 随着我国国民经济的飞速发展，人民生活水平不断的提高，旅游业也逐渐的由“奢侈品”转为人们生活中的“必需品”，客车成了市民出行旅游的常用交通工具。近期国内多起客车自燃事故引起了广泛关注，公共客车安全问题再次成为市民关注的焦点。
    无论是公交车、大客车还是小汽车，一旦发生火灾，后果都无法预测。面对客车火灾，应该如何正确逃生，客车上又有哪些逃生工具？在此，武汉市消防局为广大市民一一梳理以供广大市民学习借鉴。
    客车一旦发生自燃事故，所有司乘人员都应保持冷静，司机要根据“先人后车”的原则，立即熄火停车、打开车门有序疏散乘客。乘客除了从车门逃生外，还可用车上的安全锤击碎车窗玻璃逃生。在使用安全锤时，不要锤打玻璃的中部位置，应使用锤体尖头一侧锤打玻璃四个角落。如果所乘车辆上的安全锤遗失，可使用车上灭火器、男士腰带扣、女士高跟鞋鞋跟等硬物代替。
    如条件允许，可用湿巾捂住口鼻，并在客车内寻找灭火器扑灭初起火灾。需要注意的是，在使用灭火器时，周围人员应尽量远离，因为喷溅物也容易伤到人。扑灭气体火灾切忌盲目扑灭火势，应先切断火势蔓延途径，然后切断火势中有可能受到辐射的压力容器，如果可燃物为液体流淌状，应将灭火器喷流对准火焰根部由近至远左右扫射，直至火势熄灭。如果是在车辆引擎盖部位着火的，不能打开引擎盖灭火，因为一旦打开了引擎盖，由于空气对流的影响，火势会越来越大，司乘人员应从引擎盖下侧灭火。如果火势较大的，车辆有可能会发生爆炸，司乘人员应远离车体，并放弃灭火。


   