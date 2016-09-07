查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 视点 ·图文：大学生“兼职换购”招来烦心事 ·武汉消防教您：客车起火如何自救逃生 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：大学生“兼职换购”招来烦 · 武汉消防教您：客车起火如何自救 4 视点 2016.9.7 星期三 打工还贷可零元领手机 工时计算有出入致逾期 个人征信或受影响 图文：大学生“兼职换购”招来烦心事 楚天都市报讯 图为：当事学生收到的账单信息

图为：学生签订的兼职换购合同



□楚天都市报记者满达 摄影：楚天都市报记者黄士峰



不用交一分钱，就可以领取苹果手机或平板电脑，之后每个月只需兼职完成指定的工时就可以还贷。这种“兼职换购”的消费方式一度让大学生小静（化名）觉得比较靠谱。

小静眼看着只剩两个月就可以还完贷款了，但因工时计算上的出入，导致她有逾期记录。因联系不上业务员，小静总担心这会影响自己在银行的个人征信记录。“兼职换购”到底是咋回事？工时为何会出现出入？昨日，楚天都市报记者对此进行了多方采访。



参加“兼职换购”零元领回苹果手机



小静在洪山区一所高校上学，她一直想有一部苹果手机，但因为价格太贵，靠家里给的那点生活费，她感觉负担不起。

去年10月，小静的愿望实现了。她的一位同学给广西柒零肆金融投资有限公司做校园代理，大学生只需要提供相关证件，和公司签订“兼职换购”的协议，公司就可以帮大学生在合作银行办理贷款，并提供苹果手机等电子产品。

接下来的一年内，大学生每月从工作人员那里领取兼职任务，每个月需完成指定的工作量，如果没有完成，则需要补缴现金，直至还完贷款。“只要提供兼职，我肯定能完成任务的。”小静说，她跟着同学来到洪山区街道口阜华大厦，在该公司位于武汉的办事处领取了一台iphone6 plus。合同约定价格为4800元，而她每个月需要完成45个工时，如没有完成任务，则要按13元每小时来补缴欠款。

之后，小静加入一个有近千人的QQ群，工作人员每天会在群里发布兼职信息，每次的职位数量有限，需要及时私信工作人员报名。为了尽快完成任务，小静随时关注QQ群，一旦有合适的职位放出，她就迅速报名。“主要是去酒店端盘子、洗碗，有时也发传单。”小静说，因自己比较勤奋，一般情况下都能完成任务。



工时计算存在出入逾期记录或影响个人征信



“周围很多同学都签了合同。”小静说，这个“兼职换购”还挺受大学生的欢迎，大家纷纷签约，领回苹果手机、平板电脑。该公司还成立了“704校花”平台，还有专门的APP，为大学生提供兼职、兼职换购和实习服务。

在工作人员的要求下，小静下载了APP，输入自己的账号，可以查询到每一期的完成工时和还款、逾期等记录。但APP上的数据让小静产生了疑惑。

今年2月份，因为寒假要回家，小静没有完成全部的工时。根据她自己的记录，应该有23.5个小时的工作量，但APP上显示，她只做了17个小时。为此，她联系上公司的工作人员称，信息没有更正，她暂时不会补缴2月份的还款。工作人员答应将重新核实，但一直没了下文。

暑假期间，小静发现QQ群里发布的兼职信息越来越少，8月下旬，工作人员在群里发消息称，会将逾期超过30天以上的学生资料提交到银行，到时候可能会影响个人征信记录，希望欠款的学生及时还款。小静查看APP，自己的逾期记录还没更新。近几天，因工作人员不接电话，该公司位于阜华大厦的办公室也没人，小静急了。

比小静更急的是她的同学小王（化姓）。小王说，她很少盯着QQ群，所以很少抢到兼职岗位，多以还现金为主。今年5月份，她没有做兼职，按约定需要交560元。“但我上个月有一个小时的工时没算，可以计入到5月。”小王说，她只向指定账户汇了550元。但系统却显示她逾期，而且到现在逾期费竟有3900多元。“只差10块钱，怎么会有那么多逾期费？”小王觉得，APP的数据有问题。

8月下旬，她还能联系上工作人员，但现在打电话，对方老是不接。小王很担心，自己的个人征信记录受影响。

小静说，她们没恶意欠款，只是希望能把工时弄清楚，但APP上的逾期记录给她们增添了不少烦恼。而且，QQ群里不再发布兼职消息，剩下两个月她不知道怎么完成任务。



公司称正在纠正后台数据



昨日下午，楚天都市报记者来到阜华大厦，该公司原来的办公室大门紧闭。记者查询到“704校花”的全国统一客服电话，多次拨打后终于接通了。工作人员称，目前各地的业务统一转到公司总部来处理，办理了业务的学生如果有什么疑问，可以拨打客服电话。如果认为自己的工作量计算有误，可以提供相应的证据，公司核实后会予以更正。至于，QQ群里不再发布兼职信息，是因为目前兼职信息由APP统一发布，学生只需要登录APP进行报名就可以。

昨晚，记者通过短信联系上曾负责处理小静逾期记录的夏先生。他说，最近两个月，公司的业务正从线下转到线上，兼职信息由APP发布。目前，公司的数据切入是有一些问题，他们已增加人手来纠正错误，请同学们保留证据并通过客服电话反映。



兼职还贷要进行风险评估



湖北典恒律师事务所陈亮律师认为，“兼职换购”看起来比较新鲜，实际上也是校园贷款购物，只不过商家将提供兼职和办理贷款两项服务进行了整合。

陈亮建议，大学生以自己名义进行贷款时，一定要对自己的经济能力进行预估，像这种兼职还贷的，也要估量自己的时间和精力能否完成相应的任务，以免出现无力偿还贷款，最终影响个人的征信记录；另外，在和提供服务的公司、贷款银行签订合同时，也要看清楚每一项条款，明确违约后自己将承担的后果，以免后期遇到麻烦。





