查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 焦点 ·广告 ·图文：今年中秋节恐难吃到本地大蟹 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 广告 · 图文：今年中秋节恐难吃到本地大 3 焦点 2016.9.7 星期三 最后一次壳未蜕 螃蟹只有六七成熟 图文：今年中秋节恐难吃到本地大蟹 楚天都市报讯 图为：华南海鲜市场现在以销售江苏螃蟹为主



□楚天都市报记者曹磊实习生苗依依摄影：楚天都市报记者李辉



再过一周就是中秋，往年此时，正是本地螃蟹“赶集”上市期。可是，记者近期走访我省水产市场及养殖基地了解到，本地新蟹还未完成最后一次蜕壳，目前才长至六七成熟，大量上市时间较往年推后半月左右，今年中秋节将难吃到清蒸本地大螃蟹了。

多方业内人士介绍，因为夏季持续的暴雨洪涝后，又赶上长时间的高温，对螃蟹生长环境和营养摄入影响很大。预计今年螃蟹总产量保持稳定，但各个规格都比往年减轻半两，中等以上规格螃蟹面临涨价。



抢档中秋身价高 本地螃蟹很少见



前天上午，汉口华南海鲜市场沿街的档口前，几乎都摆出了螃蟹，但数量都不多。

在靠近路口的一家店，沈老板不停地吆喝着生意。沈老板主营江苏运来的螃蟹，个头偏大，身价不菲。“现在本地螃蟹又少又小，卖不得。”沈老板说，中秋节前按只卖，也可以做礼盒，3两半的公蟹配2两的母蟹，每只20元，8只装就是160元，但可以150元成交。

记者在市场内走访了9家卖螃蟹的商家，有7家只卖江苏螃蟹。另外，3两公蟹与2两母蟹属于中蟹，价格每只14元到16元，1两多的小蟹不分公母每只10元左右。

在另外两家主营省内螃蟹的店内，记者看到本地蟹比江苏蟹略贵。一位卖洪湖螃蟹的店主说，4两的公蟹和2两半的母蟹每只30元。记者最后找到一家专卖汈汊湖螃蟹的店铺，老板说上市量非常少，主要是抢中秋节档期的高价，3两半的公蟹和2两半的母蟹批发价接近70元/斤。



水质水草受影响 体重每只减半两



昨天，记者来到汈汊湖畔的天歌螃蟹养殖合作社，其负责人曾天祥表示，7月时的洪涝对螃蟹的进食和活动影响很大，会影响最终蜕壳后的规格大小。螃蟹最理想的生长环境是水深1.2米至1.8米，但今夏洪水来后，湖面和养殖池塘的水深都超过2米，湖中水草受损严重，水质无法得到更好的调理改善，螃蟹进食减少，可能每只减重半两左右。

曾天祥说，养殖户们每天凌晨4点多钟到湖中观察，按目前的生长进度看，4两公蟹、3两母蟹这样的大规格螃蟹，今年只能占整个养殖量的5%，而正常年份是25%。



最多成熟六七成 集体出水迟半月



市场上多是江苏蟹，少有本地蟹，那么中秋节时，能吃到大量的省内蟹吗？“吃肯定还是吃得到的，但可能抢先出水的一批蟹，只有六七成熟。”湖北省螃蟹产业协会相关负责人曾炳生告诉记者，他上周调研了解到，目前省内主要螃蟹产区里的螃蟹，基本都还差最后一次蜕壳，即使再过一周到中秋节，可能也只有七成熟。

曾炳生告诉记者，目前全省的规模化养殖水域里，都在对螃蟹进行最后的投食，并进行水质调控，希望能让螃蟹充分进食，尽快完成最后一次蜕壳，成熟上市：“按照现在的规律，本地螃蟹大量出水很可能得到10月，比去年要推迟半个月左右。”

按照省螃蟹产业协会的前期考察，今年全省的螃蟹产量可能不会出现往年那样的持续增长，整体将保持稳定。不过，也有养殖户称，今年螃蟹的死亡率比往年提升不少，到大量捕捞出水时，可能会减产。

大蟹变少，零星上市的本地蟹又只有六七成熟，这样的现状让曾炳生笑称：“往年中秋节是吃着蒸蟹来赏月，今年只能吃香辣蟹了。”



大蟹涨价近三成 三年价格首反弹



大规格螃蟹的减少，以及产量的稳中略减，带来的直接影响就是价格上涨。业内人士介绍，从2014年开始，螃蟹身价一路向下，今年则可能出现三年来的首次反弹。

在华南海鲜市场里，到荆州的监利、洪湖，及武汉江夏四处找货源的舒老板称，现在3两半公蟹、2两半母蟹这样的大螃蟹都比较少，4两公蟹、3两母蟹更是奇货可居，拿货价每斤比去年同期涨了8元。

多位经销商介绍，螃蟹市场在2014年开始“变冷”，中上规格的螃蟹到10月份基本都是10元一只就能卖，即使是中秋节前，同样规格的螃蟹也比现在便宜10元左右。

舒老板举例说，去年中秋节前一周，3两半公蟹、2两半母蟹卖42元/斤，今年每斤至少50元往上，涨价近三成。

曾炳生也认为，经过这两年螃蟹亲民价的市场培育，今年很可能出现螃蟹价格反弹上涨。不过，毕竟螃蟹产量并没有明显减少，涨价幅度不会太大。





