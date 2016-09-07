图文：江城118个爱心驿站启用迟报事故76小时阳新原县委书记被免职儿子送病重母亲到医院后一去不归天上一轮才捧出吟风颂月正当时
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 第2版 要闻
·图文：江城118个爱心驿站启用
·迟报事故76小时阳新原县委书记被免职
·儿子送病重母亲到医院后一去不归
·天上一轮才捧出吟风颂月正当时
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.7 星期三
天上一轮才捧出吟风颂月正当时
“2016月光倾城中秋笔会”诚挚征稿
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张艳）但愿人长久，千里共婵娟。又是一年中秋，又是团圆佳节，月圆之际，本报开启“2016月光倾城中秋笔会”，向您诚征美文佳作。
    本次笔会即日起开始征稿，9月14日截止。9月12日至9月16日，本报将从来稿中择优刊发。本次征稿共分“一味”“灯火”“诗笺”“家书”“月色”五大栏目——
    中秋，总有美味相伴。“一味”栏目，就请您围绕美食佳酿的味道，来对月感怀。
    中秋，是团圆和相聚。“灯火”栏目，欢迎您来讲述各种团圆故事。
    中秋，诗绪翻飞，诗意昂扬。月光照了千年，人们诵了千年。爱好写诗的读者，可来“诗笺”栏目吟风舞月，高歌浅唱。
    中秋，还有“不知秋思落谁家”的牵挂，“玉蟾清冷桂花孤”的惆怅。在“家书”栏目中，您可借书信体寄托思乡和思亲之情。
    中秋，明月高悬，月色如水，也适合泼墨挥毫。“月色”栏目，欢迎您用书画作品来抒情言志。
    2015年，本报首推“月光倾城中秋笔会”，受到读者热烈欢迎。今年，仍希望您不吝赐稿，与我们一起分享明月清风的醉人秋爽。
    投稿请寄：chutianmeiwen@126.com。一经采用，即付稿酬。


   