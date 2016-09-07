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·图文：江城118个爱心驿站启用
·迟报事故76小时阳新原县委书记被免职
·儿子送病重母亲到医院后一去不归
·天上一轮才捧出吟风颂月正当时
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图文：江城118个爱心驿站启用
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迟报事故76小时阳新原县委书记
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儿子送病重母亲到医院后一去不归
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天上一轮才捧出吟风颂月正当时
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要闻
2016.9.7 星期三
天上一轮才捧出吟风颂月正当时
“2016月光倾城中秋笔会”诚挚征稿
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张艳）但愿人长久，千里共婵娟。又是一年中秋，又是团圆佳节，月圆之际，本报开启“2016月光倾城中秋笔会”，向您诚征美文佳作。
本次笔会即日起开始征稿，9月14日截止。9月12日至9月16日，本报将从来稿中择优刊发。本次征稿共分“一味”“灯火”“诗笺”“家书”“月色”五大栏目——
中秋，总有美味相伴。“一味”栏目，就请您围绕美食佳酿的味道，来对月感怀。
中秋，是团圆和相聚。“灯火”栏目，欢迎您来讲述各种团圆故事。
中秋，诗绪翻飞，诗意昂扬。月光照了千年，人们诵了千年。爱好写诗的读者，可来“诗笺”栏目吟风舞月，高歌浅唱。
中秋，还有“不知秋思落谁家”的牵挂，“玉蟾清冷桂花孤”的惆怅。在“家书”栏目中，您可借书信体寄托思乡和思亲之情。
中秋，明月高悬，月色如水，也适合泼墨挥毫。“月色”栏目，欢迎您用书画作品来抒情言志。
2015年，本报首推“月光倾城中秋笔会”，受到读者热烈欢迎。今年，仍希望您不吝赐稿，与我们一起分享明月清风的醉人秋爽。
投稿请寄：chutianmeiwen@126.com。一经采用，即付稿酬。