图文：江城118个爱心驿站启用迟报事故76小时阳新原县委书记被免职儿子送病重母亲到医院后一去不归天上一轮才捧出吟风颂月正当时
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 第2版 要闻
·图文：江城118个爱心驿站启用
·迟报事故76小时阳新原县委书记被免职
·儿子送病重母亲到医院后一去不归
·天上一轮才捧出吟风颂月正当时
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.7 星期三
儿子送病重母亲到医院后一去不归
治疗20多天后婆婆可以出院了 她不停重复“我的孩子会来接我的”
    楚天都市报讯 □楚天都市报记者李曼英通讯员陈梦圆江维

    昨日上午，武汉市普爱医院神经内科病房内，81岁的熊婆婆躺在病床上，眼望着天花板。一名护工给她喂了些豆腐脑，随口问她想不想儿子、女儿。“我一辈子就两个孩子，肯定想他们啊。”熊婆婆小声说，儿女很快就会接她回家。然而，26天前，熊婆婆儿子送她到医院后，就再也没露面。
    熊婆婆的管床医生张静介绍，8月12日中午，熊婆婆突然昏迷不醒、口吐白沫，还伴有抽搐。儿子王先生将她送到普爱医院急诊室，随后转到神经内科治疗。
    王先生向医护人员介绍，母亲多次中风，一直住养老院，长期卧床。当天上午，母亲突然发病。接到养老院通知后，他赶紧将母亲送到医院。因出来得急，身上没带钱，要先出去筹钱。
    医护人员见熊婆婆病情严重，不能耽误，便上报给医院领导，开通绿色通道。经诊断，熊婆婆是因肺部感染引发的呼吸衰竭。医护人员进行了抗感染等对症治疗，婆婆的病情慢慢得到控制。
    让人没想到的是，熊婆婆慢慢恢复，可以出院休养了，可王先生却再也没露面。医护人员打他电话，刚开始不接，后来号码变成了空号。“住院快一个月，没一个人来看她。”站着一旁的护工周桂想说着说着哭了。她说，8月12日，王先生请她来当护工，26天来，她照顾熊婆婆吃喝拉撒，未领到一分工钱，她也有些委屈。但看到熊婆婆没人看护，她又不忍心一走了之，只能咬牙坚持。
    看到熊婆婆的处境，医院医务处负责人詹惟也很同情。她主动承担起熊婆婆的饮食费用，每天订好餐送到病房，保证熊婆婆的营养。
    在与记者聊天时，熊婆婆并不是太清醒。她把50多岁的儿子说成“快30岁”，家在哪里也说不清楚。“我的孩子会来接我的。”她不断重复说，一对儿女对她很好，不会不管她。
    昨日中午11时，记者拨打王先生的手机，发现是空号。下午3时，记者辗转电话联系上熊婆婆的女儿王女士。王女士说，她已中风偏瘫多年，实在无力照料母亲。而且，母亲总找她要钱给弟弟，她现在不敢告知地址，建议记者找她弟弟。
    普爱医院警务室民警张想生介绍，熊婆婆儿女的行为，有遗弃老人的嫌疑。根据王先生的身份证号，他们找到证件登记的家庭地址，发现已拆迁。他们会进一步查找。“希望他们能快点把母亲接回去，尽到做儿女的义务。”


   