查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：江城118个爱心驿站启用 ·迟报事故76小时阳新原县委书记被免职 ·儿子送病重母亲到医院后一去不归 ·天上一轮才捧出吟风颂月正当时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：江城118个爱心驿站启用 · 迟报事故76小时阳新原县委书记 · 儿子送病重母亲到医院后一去不归 · 天上一轮才捧出吟风颂月正当时 2 要闻 2016.9.7 星期三 儿子送病重母亲到医院后一去不归 治疗20多天后婆婆可以出院了 她不停重复“我的孩子会来接我的” 楚天都市报讯 □楚天都市报记者李曼英通讯员陈梦圆江维



昨日上午，武汉市普爱医院神经内科病房内，81岁的熊婆婆躺在病床上，眼望着天花板。一名护工给她喂了些豆腐脑，随口问她想不想儿子、女儿。“我一辈子就两个孩子，肯定想他们啊。”熊婆婆小声说，儿女很快就会接她回家。然而，26天前，熊婆婆儿子送她到医院后，就再也没露面。

熊婆婆的管床医生张静介绍，8月12日中午，熊婆婆突然昏迷不醒、口吐白沫，还伴有抽搐。儿子王先生将她送到普爱医院急诊室，随后转到神经内科治疗。

王先生向医护人员介绍，母亲多次中风，一直住养老院，长期卧床。当天上午，母亲突然发病。接到养老院通知后，他赶紧将母亲送到医院。因出来得急，身上没带钱，要先出去筹钱。

医护人员见熊婆婆病情严重，不能耽误，便上报给医院领导，开通绿色通道。经诊断，熊婆婆是因肺部感染引发的呼吸衰竭。医护人员进行了抗感染等对症治疗，婆婆的病情慢慢得到控制。

让人没想到的是，熊婆婆慢慢恢复，可以出院休养了，可王先生却再也没露面。医护人员打他电话，刚开始不接，后来号码变成了空号。“住院快一个月，没一个人来看她。”站着一旁的护工周桂想说着说着哭了。她说，8月12日，王先生请她来当护工，26天来，她照顾熊婆婆吃喝拉撒，未领到一分工钱，她也有些委屈。但看到熊婆婆没人看护，她又不忍心一走了之，只能咬牙坚持。

看到熊婆婆的处境，医院医务处负责人詹惟也很同情。她主动承担起熊婆婆的饮食费用，每天订好餐送到病房，保证熊婆婆的营养。

在与记者聊天时，熊婆婆并不是太清醒。她把50多岁的儿子说成“快30岁”，家在哪里也说不清楚。“我的孩子会来接我的。”她不断重复说，一对儿女对她很好，不会不管她。

昨日中午11时，记者拨打王先生的手机，发现是空号。下午3时，记者辗转电话联系上熊婆婆的女儿王女士。王女士说，她已中风偏瘫多年，实在无力照料母亲。而且，母亲总找她要钱给弟弟，她现在不敢告知地址，建议记者找她弟弟。

普爱医院警务室民警张想生介绍，熊婆婆儿女的行为，有遗弃老人的嫌疑。根据王先生的身份证号，他们找到证件登记的家庭地址，发现已拆迁。他们会进一步查找。“希望他们能快点把母亲接回去，尽到做儿女的义务。”





