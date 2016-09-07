图文：江城118个爱心驿站启用迟报事故76小时阳新原县委书记被免职儿子送病重母亲到医院后一去不归天上一轮才捧出吟风颂月正当时
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 第2版 要闻
·图文：江城118个爱心驿站启用
·迟报事故76小时阳新原县委书记被免职
·儿子送病重母亲到医院后一去不归
·天上一轮才捧出吟风颂月正当时
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.7 星期三
黄石纪委通报“4·15”瓦斯事故查处情况
迟报事故76小时阳新原县委书记被免职
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（通讯员黄纪轩记者陶忠辉曾莉）5日，黄石市纪委通报阳新县洋港镇“4·15”较大瓦斯事故查处情况，该事故造成3人死亡，阳新原县委书记童金波被免职，目前正接受黄石市纪委立案调查，县长王建华被责成作出深刻书面检查。
    通报指出，今年4月15日10时，阳新县洋港镇非法小煤窑“协泰井”发生一起瓦斯爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失249万元。经调查认定，该事故是一起严重生产安全责任事故。阳新原县委书记童金波接到该事故的报告后，指示待事故情况查明后再上报，致事故迟报76小时，涉嫌违反组织纪律。今年5月，童金波被免去县委书记职务，目前正接受黄石市纪委立案调查。阳新县县长王建华被责成作出深刻书面检查。阳新县副县长杨永旺受到行政记过处分，阳新县委常委、副县长梅向阳受诫勉谈话处理，阳新县副县长、县公安局党委书记、局长姜超被责成作深刻书面检查。
    此次事故发生后，共有20名党员干部受处理，其中1人被公安机关逮捕，5人被检察机关以玩忽职守罪立案侦查，14人受到党政纪处分和组织处理。此外，包括矿主在内的3名承包人被公安机关立案侦查并采取强制措施。


   