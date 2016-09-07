查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·图文：江城118个爱心驿站启用 ·迟报事故76小时阳新原县委书记被免职 ·儿子送病重母亲到医院后一去不归 ·天上一轮才捧出吟风颂月正当时 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 图文：江城118个爱心驿站启用 · 迟报事故76小时阳新原县委书记 · 儿子送病重母亲到医院后一去不归 · 天上一轮才捧出吟风颂月正当时 2 要闻 2016.9.7 星期三 图文：江城118个爱心驿站启用 环卫工建筑工等户外职工 累了渴了请到这里来歇歇 楚天都市报讯 图为：洪山区环卫工在驿站内休息，工作人员给大家盛绿豆汤喝 通讯员胡文辉摄



楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员胡文辉）饿了，可以用微波炉热一热自带的饭菜；渴了，可到饮水机上接一杯水；内急了，也可以到这里来上厕所。昨日，江城118个户外职工爱心驿站启用，方便数十万名户外劳动者。

昨日，在武昌沙湖公园设置的爱心驿站里，记者看到，一间不大的房间内，有一套桌凳、一台微波炉、一台饮水机、一套冷暖电器、一台冰箱、一个应急药箱。武昌大桥清洁队队长李红梅高兴地说，有了这些，环卫工再也不怕吃不上热饭热菜，喝不上热水了。

据悉，武汉市工会职工有350万人，其中在户外工作的约100多万人，普遍存在如厕难、饮水难、用餐难、休息难等问题。

今年初，武汉市总工会决定整合社会资源，在年内创建100个爱心驿站，为户外工作的职工排忧解难。

从今年5月起，武汉市总工会出资140万元，协调各级工会服务中心、社区、城管及医院、商场、公园、企业等爱心单位捐出适当场地，在全市16个城区陆续建成爱心驿站118个，还有4家正在建设之中。每个驿站按“六个一”的标准配置：一套桌凳、一台微波炉、一台饮水机、一套冷暖电器、一台冰箱、一个应急药箱。

武汉市总工会相关负责人介绍，这些驿站面向环卫工、快递员、出租车司机、交警、建筑工人等全体户外职工开放，一般以步行时间10-15分钟布局一个站点。

按照协议，提供场地的爱心单位，出专人负责爱心驿站设施的管理、维护及服务。

在江岸区一家爱心驿站，工作人员除了提供饮水服务外，还煮了绿豆汤。的士司机刘师傅表示，这里像个家，解决了如厕和休息的大问题。

在沙湖公园爱心驿站，除了驿站规定的正常服务外，还提供雨具、充电等10项服务。

据介绍，路过市民如有需要，也可以进爱心驿站享受免费服务。

如何就近找到爱心驿站？可点击“武汉市总工会”微信公众号或“武汉职工服务中心”微信公众号内设置的“爱心驿站”进行搜寻。

“明年还将再建爱心驿站，加大密度，更好地服务职工。”武汉市总工会相关负责人称。





