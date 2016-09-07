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图文：江城118个爱心驿站启用
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迟报事故76小时阳新原县委书记
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天上一轮才捧出吟风颂月正当时
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要闻
2016.9.7 星期三
图文：江城118个爱心驿站启用
环卫工建筑工等户外职工 累了渴了请到这里来歇歇
楚天都市报讯 图为：洪山区环卫工在驿站内休息，工作人员给大家盛绿豆汤喝 通讯员胡文辉摄
楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员胡文辉）饿了，可以用微波炉热一热自带的饭菜；渴了，可到饮水机上接一杯水；内急了，也可以到这里来上厕所。昨日，江城118个户外职工爱心驿站启用，方便数十万名户外劳动者。
昨日，在武昌沙湖公园设置的爱心驿站里，记者看到，一间不大的房间内，有一套桌凳、一台微波炉、一台饮水机、一套冷暖电器、一台冰箱、一个应急药箱。武昌大桥清洁队队长李红梅高兴地说，有了这些，环卫工再也不怕吃不上热饭热菜，喝不上热水了。
据悉，武汉市工会职工有350万人，其中在户外工作的约100多万人，普遍存在如厕难、饮水难、用餐难、休息难等问题。
今年初，武汉市总工会决定整合社会资源，在年内创建100个爱心驿站，为户外工作的职工排忧解难。
从今年5月起，武汉市总工会出资140万元，协调各级工会服务中心、社区、城管及医院、商场、公园、企业等爱心单位捐出适当场地，在全市16个城区陆续建成爱心驿站118个，还有4家正在建设之中。每个驿站按“六个一”的标准配置：一套桌凳、一台微波炉、一台饮水机、一套冷暖电器、一台冰箱、一个应急药箱。
武汉市总工会相关负责人介绍，这些驿站面向环卫工、快递员、出租车司机、交警、建筑工人等全体户外职工开放，一般以步行时间10-15分钟布局一个站点。
按照协议，提供场地的爱心单位，出专人负责爱心驿站设施的管理、维护及服务。
在江岸区一家爱心驿站，工作人员除了提供饮水服务外，还煮了绿豆汤。的士司机刘师傅表示，这里像个家，解决了如厕和休息的大问题。
在沙湖公园爱心驿站，除了驿站规定的正常服务外，还提供雨具、充电等10项服务。
据介绍，路过市民如有需要，也可以进爱心驿站享受免费服务。
如何就近找到爱心驿站？可点击“武汉市总工会”微信公众号或“武汉职工服务中心”微信公众号内设置的“爱心驿站”进行搜寻。
“明年还将再建爱心驿站，加大密度，更好地服务职工。”武汉市总工会相关负责人称。