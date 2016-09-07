图文：江城118个爱心驿站启用迟报事故76小时阳新原县委书记被免职儿子送病重母亲到医院后一去不归天上一轮才捧出吟风颂月正当时
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 第2版 要闻
·图文：江城118个爱心驿站启用
·迟报事故76小时阳新原县委书记被免职
·儿子送病重母亲到医院后一去不归
·天上一轮才捧出吟风颂月正当时
楚天都市报电子版
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2 要闻 2016.9.7 星期三
图文：江城118个爱心驿站启用
环卫工建筑工等户外职工 累了渴了请到这里来歇歇
    楚天都市报讯 图为：洪山区环卫工在驿站内休息，工作人员给大家盛绿豆汤喝 通讯员胡文辉摄

    楚天都市报讯（记者卢成汉通讯员胡文辉）饿了，可以用微波炉热一热自带的饭菜；渴了，可到饮水机上接一杯水；内急了，也可以到这里来上厕所。昨日，江城118个户外职工爱心驿站启用，方便数十万名户外劳动者。
    昨日，在武昌沙湖公园设置的爱心驿站里，记者看到，一间不大的房间内，有一套桌凳、一台微波炉、一台饮水机、一套冷暖电器、一台冰箱、一个应急药箱。武昌大桥清洁队队长李红梅高兴地说，有了这些，环卫工再也不怕吃不上热饭热菜，喝不上热水了。
    据悉，武汉市工会职工有350万人，其中在户外工作的约100多万人，普遍存在如厕难、饮水难、用餐难、休息难等问题。
    今年初，武汉市总工会决定整合社会资源，在年内创建100个爱心驿站，为户外工作的职工排忧解难。
    从今年5月起，武汉市总工会出资140万元，协调各级工会服务中心、社区、城管及医院、商场、公园、企业等爱心单位捐出适当场地，在全市16个城区陆续建成爱心驿站118个，还有4家正在建设之中。每个驿站按“六个一”的标准配置：一套桌凳、一台微波炉、一台饮水机、一套冷暖电器、一台冰箱、一个应急药箱。
    武汉市总工会相关负责人介绍，这些驿站面向环卫工、快递员、出租车司机、交警、建筑工人等全体户外职工开放，一般以步行时间10-15分钟布局一个站点。
    按照协议，提供场地的爱心单位，出专人负责爱心驿站设施的管理、维护及服务。
    在江岸区一家爱心驿站，工作人员除了提供饮水服务外，还煮了绿豆汤。的士司机刘师傅表示，这里像个家，解决了如厕和休息的大问题。
    在沙湖公园爱心驿站，除了驿站规定的正常服务外，还提供雨具、充电等10项服务。
    据介绍，路过市民如有需要，也可以进爱心驿站享受免费服务。
    如何就近找到爱心驿站？可点击“武汉市总工会”微信公众号或“武汉职工服务中心”微信公众号内设置的“爱心驿站”进行搜寻。
    “明年还将再建爱心驿站，加大密度，更好地服务职工。”武汉市总工会相关负责人称。


 