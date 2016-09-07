查看本版大图
下一版
版面概览
第1版 要闻
·数十万户外劳动者有了歇脚地
·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
·图文：游子众筹保护家乡古民居
·本报中秋笔会诚征美文佳作
·武汉今年已责令74家房企整改
·小伙肄业五年再次考入武大
·国足战平伊朗拿到宝贵一分
·首届湖北省园博会26日起在黄石举行
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 养生
第12版 : 经济
第13版 : 都市车风
第14版 : 都市车风
第15版 : 都市车风
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 旅游资讯
第19版 : 广告
第2版 : 要闻
第20版 : 文娱
第21版 : 广告
第22版 : 绽放20年健康相伴
第23版 : 体育
第24版 : 时事
第3版 : 焦点
第4版 : 视点
第5版 : 关注
第6版 : 关注
第7版 : 现场
第8版 : 体彩
第9版 : 法治
·
数十万户外劳动者有了歇脚地
·
20名党员干部受处理 3名承包
·
图文：游子众筹保护家乡古民居
·
本报中秋笔会诚征美文佳作
·
武汉今年已责令74家房企整改
·
小伙肄业五年再次考入武大
·
国足战平伊朗拿到宝贵一分
·
首届湖北省园博会26日起在黄石
1
要闻
2016.9.7 星期三
污泥滩变身大型生态园林上万件珍宝奇石同期展出
首届湖北省园博会26日起在黄石举行
楚天都市报讯 图为：省首届园博会一景
楚天都市报讯（记者陈杏兰陈凌墨）昨日，首届湖北省（黄石）园林博览会举办单位在汉举行新闻发布会。会上宣布，我省首届园博会将于9月26日在黄石举行。目前园内相关建设和准备工作均已完成，举办方将在开园前进行模拟演练和压力测试，争取以最佳状态迎候各方佳宾。
据介绍，本届园博会由省住建厅和黄石市政府共同承办，举办时间为9月26日至10月26日，地点选址为黄石市大冶湖生态新区。办园主题为“转型黄石·灵秀湖北——绿色引领未来”。园博会经批准的红线范围为2031亩，永久性展园为1200亩，共建设有1个主展馆、三大类45个展园及相应配套工程。其中市州展园17个，主题为“荆楚乡情”，国际友城类展园6个，主题为“异域风情”，黄石本地展园22个，主题为“绿染黄石”。
主办方介绍，本届园博会融合生态协调、产业发展、文化特色等办园理念。园区选址在大冶湖生态核心区的污泥滩，不占用耕地，在土壤处理、植物选择等方面与周边环境相协调，努力将荒滩变成生态园林景观。园内同时配套建设有超10万平方米的矿物晶体奇石文化博览园，着力打造华中地区最大的矿物产品交易市场。同时，园区内还将充分展示和释放荆楚各地魅力特色，力争将园博会同时办成矿冶文化和民俗文化的大观园。
发布方昨日还宣布，在举办省园博会期间，黄石还和湖北省地质局共同举办首届湖北省（黄石）矿物晶体奇石文化博览会，展会内力推矿物宝石展示交易和地矿科普旅游两大全新绿色产业。届时园内将有400多家商户入驻，上万件珍宝奇石展出，奇石收藏爱好者和消费者可尽情前往淘宝赏宝。