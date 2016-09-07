查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·数十万户外劳动者有了歇脚地 ·20名党员干部受处理 3名承包人被立案 ·图文：游子众筹保护家乡古民居 ·本报中秋笔会诚征美文佳作 ·武汉今年已责令74家房企整改 ·小伙肄业五年再次考入武大 ·国足战平伊朗拿到宝贵一分 ·首届湖北省园博会26日起在黄石举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 数十万户外劳动者有了歇脚地 · 20名党员干部受处理 3名承包 · 图文：游子众筹保护家乡古民居 · 本报中秋笔会诚征美文佳作 · 武汉今年已责令74家房企整改 · 小伙肄业五年再次考入武大 · 国足战平伊朗拿到宝贵一分 · 首届湖北省园博会26日起在黄石 1 要闻 2016.9.7 星期三 污泥滩变身大型生态园林上万件珍宝奇石同期展出 首届湖北省园博会26日起在黄石举行 楚天都市报讯 图为：省首届园博会一景



楚天都市报讯（记者陈杏兰陈凌墨）昨日，首届湖北省（黄石）园林博览会举办单位在汉举行新闻发布会。会上宣布，我省首届园博会将于9月26日在黄石举行。目前园内相关建设和准备工作均已完成，举办方将在开园前进行模拟演练和压力测试，争取以最佳状态迎候各方佳宾。

据介绍，本届园博会由省住建厅和黄石市政府共同承办，举办时间为9月26日至10月26日，地点选址为黄石市大冶湖生态新区。办园主题为“转型黄石·灵秀湖北——绿色引领未来”。园博会经批准的红线范围为2031亩，永久性展园为1200亩，共建设有1个主展馆、三大类45个展园及相应配套工程。其中市州展园17个，主题为“荆楚乡情”，国际友城类展园6个，主题为“异域风情”，黄石本地展园22个，主题为“绿染黄石”。

主办方介绍，本届园博会融合生态协调、产业发展、文化特色等办园理念。园区选址在大冶湖生态核心区的污泥滩，不占用耕地，在土壤处理、植物选择等方面与周边环境相协调，努力将荒滩变成生态园林景观。园内同时配套建设有超10万平方米的矿物晶体奇石文化博览园，着力打造华中地区最大的矿物产品交易市场。同时，园区内还将充分展示和释放荆楚各地魅力特色，力争将园博会同时办成矿冶文化和民俗文化的大观园。

发布方昨日还宣布，在举办省园博会期间，黄石还和湖北省地质局共同举办首届湖北省（黄石）矿物晶体奇石文化博览会，展会内力推矿物宝石展示交易和地矿科普旅游两大全新绿色产业。届时园内将有400多家商户入驻，上万件珍宝奇石展出，奇石收藏爱好者和消费者可尽情前往淘宝赏宝。





