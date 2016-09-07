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 第1版 要闻
·数十万户外劳动者有了歇脚地
·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
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·武汉今年已责令74家房企整改
·小伙肄业五年再次考入武大
·国足战平伊朗拿到宝贵一分
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楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.7 星期三
国足战平伊朗拿到宝贵一分
    楚天都市报讯 图为：在球迷的狂热支持下，国足战平了强大的伊朗

    □楚天都市报记者蔡毅发自沈阳

    时隔十五年，国足回到福地沈阳。在这里，国足没有辜负所有人的关注和支持。昨晚在沈阳奥体中心，国足0比0战平伊朗队，取得本次12强赛第1个积分。同时，国足也在具有纪念意义的第100场世预赛比赛中，用平局回报了一直支持国足的球迷们。

    高帅摆奇阵终获平局

    赛前，大家均认为高洪波会在沈阳主场排出4231的攻击阵型，但出乎所有人的意料，高洪波依旧排出五后卫战术，但阵型却从客战韩国的541变成了更富攻击性的532，即进攻时变成352，两个边后卫赵明剑和任航插上助攻。高洪波在锋线上派出小将张玉宁与武磊搭档双前锋，不可否认的是，武磊和张玉宁在前锋线上非常努力，但两人之间默契较差，且其他队员对他们的支援也太少。
    如果非要评价上半场比赛的话，那么国足的表现只能给出差评。后防依旧混乱，特别是在首发门将曾诚开场第12分钟就因伤提前换下场后，失误频频。而中场减少一人后，国足中场组织非常混乱，且因没有设置防守型后腰致使对手前场进攻非常顺畅。难怪伊朗主帅奎罗兹在赛后新闻发布会上表示：“非常遗憾，我原以为会带着3分离开，我们在各方面都占据优势。”
    可下半场，高洪波排出的奇阵收到了效果。武磊在第71分钟接替补登场的张稀哲直传杀入禁区，如果能果断一点，武磊有可能会有进球。在此之前，武磊有一次在禁区内被放倒，但主裁判未吹罚点球。可以说，国足下半场打出了气势。难怪，球迷在国足终场前最后一次进攻时，全体站立起来，为国足助威，那气氛仿佛会绝杀对手。
    赛后，高洪波对自己的战术安排非常满意：“上半场比赛，伊朗队的身体优势非常明显，而下半场，他们体能下降，我们队员们拼出去了，拼下来了1分，有些队员甚至透支了。”对于10月份主场同叙利亚的比赛，高洪波表示会力争在主场争取3分，拿到12强赛第一场胜利。

    出线形势
    未来3战定成败

    12强赛A组战罢两轮，国足在面对本小组两个最强对手的情况下，收获了1平1负的战绩。接下来的3场比赛将接连面对叙利亚、乌兹别克斯坦和卡塔尔，这三场比赛将决定本届国足12强赛的走势。如果能在主场面对叙利亚和卡塔尔的比赛中全部获胜的话，那么国足力争本小组第三的希望还存在。反之，2018世界杯国足恐将成为看客。


   