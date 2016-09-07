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·数十万户外劳动者有了歇脚地
·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
·图文：游子众筹保护家乡古民居
·本报中秋笔会诚征美文佳作
·武汉今年已责令74家房企整改
·小伙肄业五年再次考入武大
·国足战平伊朗拿到宝贵一分
·首届湖北省园博会26日起在黄石举行
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.7 星期三
小伙肄业五年再次考入武大
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣通讯员吴江龙）昨日武汉大学新生开始报到，手持录取通知的29岁小伙潘加论，看着再熟悉不过的校园，心头别有一番滋味：他曾于2007年考入该校水利水电学院，4年后却因没能修满学分肄业；今年他重新参加高考，以较高分再度被武大水利水电学院录取。
    潘加论是广西乐业县人，个不高。昨日，他用“不太光彩”形容自己曾经的那一段大学生活：2007年考入武大，读大一时还比较正常，读到大二就开始逃课泡网吧，“先是打网游，后来一起打网游的同学退学了，就泡在网吧看视频”。他说，上大三后也想过“回头”，却发现已完全跟不上课，而且都不会跟同学相处交流了。
    大四上学期，小潘办理休学手续想调整自己。“干过收银员、服务员，都干不长久，心理状态始终不好，再也回不了学校。”他说，自2011年肄业后直到去年，在桂林的哥哥家中休整，得到哥嫂特别是学心理咨询的嫂子的鼓励支持，又下决心复读。去年10月，他选择了在老家一所高中复读。“这八个月里，我重捡高中的课本，拼命背课本、做习题……”已近而立之年的潘加论，今年高考再以619分的优异成绩，被武大水利水电学院第二次录取。“重选这所大学和专业就读，我有自己的规划。”昨日报到后，小潘告诉记者，按武大学分认定办法，可为未修满学分的毕业生保留学分一定时间，“我希望能向学校申请到这一政策，珍惜再次入校的机会，将未拿到的学分修满，争取提前毕业”。


   