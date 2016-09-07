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·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
·图文：游子众筹保护家乡古民居
·本报中秋笔会诚征美文佳作
·武汉今年已责令74家房企整改
·小伙肄业五年再次考入武大
·国足战平伊朗拿到宝贵一分
·首届湖北省园博会26日起在黄石举行
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20名党员干部受处理 3名承包
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图文：游子众筹保护家乡古民居
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本报中秋笔会诚征美文佳作
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武汉今年已责令74家房企整改
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小伙肄业五年再次考入武大
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国足战平伊朗拿到宝贵一分
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首届湖北省园博会26日起在黄石
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要闻
2016.9.7 星期三
武汉今年已责令74家房企整改
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）记者昨从武汉市房管局获悉，今年以来，共有74家开发商因违规销售商品房被要求整改。今起3个月时间里，该市将开展房地产市场专项行动，重点查处部分开发商及代理机构捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价、发布虚假房源等违法违规行为。
据了解，今年以来，武汉新房销量居全国首位。但目前市场上存在部分开发商捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价的情况，更存在少数房地产经纪机构捏造散布涨价信息、发布虚假房源、捆绑收费等违法违规行为。
昨日，武汉市房管局召开房地产市场专项整治行动部署会，决定从今日起至11月底，进一步开展市场专项整治，中心城区及东湖高新区、武汉经济开发区、东湖风景区是重点整治区域。
在商品房销售环节，楼盘未取得预售许可，不得委托第三方平台或机构进行变相认筹；在取得预售许可后，楼盘须在10日内公布全部准售房源及每套房价格，并一次性对外销售；发布虚假信息、恶意炒作、哄抬房价、售后包租、返本销售等行为均将受到严厉查处。
据介绍，今年以来，武汉市房管局根据投诉进行检查，3家房产经纪机构和2家开发商受到行政处罚，74家开发商违规被勒令整改并记入信用档案。
梳理开发商的违规行为可以发现，无证销售、擅自销售抵押房等是违规重灾区。如江岸区对中胜村等6家开发商下达整改通知书，汉阳区对卧龙、十里新航等9家开发商下达整改通知书，主要问题都是捂盘惜售、不明码标价、无证销售、擅自销售抵押商品房等。
市民在购房过程中，如遇上述违规行为，可保留好证据，拨打027—85482248进行咨询投诉。