数十万户外劳动者有了歇脚地20名党员干部受处理 3名承包人被立案图文：游子众筹保护家乡古民居本报中秋笔会诚征美文佳作武汉今年已责令74家房企整改小伙肄业五年再次考入武大国足战平伊朗拿到宝贵一分首届湖北省园博会26日起在黄石举行
查看本版大图 下一版     版面概览
 第1版 要闻
·数十万户外劳动者有了歇脚地
·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
·图文：游子众筹保护家乡古民居
·本报中秋笔会诚征美文佳作
·武汉今年已责令74家房企整改
·小伙肄业五年再次考入武大
·国足战平伊朗拿到宝贵一分
·首届湖北省园博会26日起在黄石举行
楚天都市报电子版
----  
 
1 要闻 2016.9.7 星期三
武汉今年已责令74家房企整改
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者朱泽）记者昨从武汉市房管局获悉，今年以来，共有74家开发商因违规销售商品房被要求整改。今起3个月时间里，该市将开展房地产市场专项行动，重点查处部分开发商及代理机构捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价、发布虚假房源等违法违规行为。
    据了解，今年以来，武汉新房销量居全国首位。但目前市场上存在部分开发商捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价的情况，更存在少数房地产经纪机构捏造散布涨价信息、发布虚假房源、捆绑收费等违法违规行为。
    昨日，武汉市房管局召开房地产市场专项整治行动部署会，决定从今日起至11月底，进一步开展市场专项整治，中心城区及东湖高新区、武汉经济开发区、东湖风景区是重点整治区域。
    在商品房销售环节，楼盘未取得预售许可，不得委托第三方平台或机构进行变相认筹；在取得预售许可后，楼盘须在10日内公布全部准售房源及每套房价格，并一次性对外销售；发布虚假信息、恶意炒作、哄抬房价、售后包租、返本销售等行为均将受到严厉查处。
    据介绍，今年以来，武汉市房管局根据投诉进行检查，3家房产经纪机构和2家开发商受到行政处罚，74家开发商违规被勒令整改并记入信用档案。
    梳理开发商的违规行为可以发现，无证销售、擅自销售抵押房等是违规重灾区。如江岸区对中胜村等6家开发商下达整改通知书，汉阳区对卧龙、十里新航等9家开发商下达整改通知书，主要问题都是捂盘惜售、不明码标价、无证销售、擅自销售抵押商品房等。
    市民在购房过程中，如遇上述违规行为，可保留好证据，拨打027—85482248进行咨询投诉。


   