数十万户外劳动者有了歇脚地20名党员干部受处理 3名承包人被立案图文：游子众筹保护家乡古民居本报中秋笔会诚征美文佳作武汉今年已责令74家房企整改小伙肄业五年再次考入武大国足战平伊朗拿到宝贵一分首届湖北省园博会26日起在黄石举行
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 第1版 要闻
·数十万户外劳动者有了歇脚地
·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
·图文：游子众筹保护家乡古民居
·本报中秋笔会诚征美文佳作
·武汉今年已责令74家房企整改
·小伙肄业五年再次考入武大
·国足战平伊朗拿到宝贵一分
·首届湖北省园博会26日起在黄石举行
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.7 星期三
本报中秋笔会诚征美文佳作
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张艳）但愿人长久，千里共婵娟。又是一年中秋，又是团圆佳节，月圆之际，本报开启“2016月光倾城中秋笔会”，向您诚征美文佳作。
    本次笔会即日起开始征稿，9月14日截止。9月12日至9月16日，本报将从来稿中择优刊发。本次征稿共分“一味”“灯火”“诗笺”“家书”“月色”五大栏目——
    中秋，总有美味相伴。“一味”栏目，就请您围绕美食佳酿的味道，来对月感怀。
    中秋，是团圆和相聚。“灯火”栏目，欢迎您来讲述各种团圆故事。
    中秋，诗绪翻飞，诗意昂扬。月光照了千年，人们诵了千年。爱好写诗的读者，可来“诗笺”栏目吟风舞月，高歌浅唱。
    中秋，还有“不知秋思落谁家”的牵挂，“玉蟾清冷桂花孤”的惆怅。在“家书”栏目中，您可借书信体寄托思乡和思亲之情。
    中秋，明月高悬，月色如水，也适合泼墨挥毫。“月色”栏目，欢迎您用书画作品来抒情言志。
    2015年，本报首推“月光倾城中秋笔会”，受到读者热烈欢迎。今年，仍希望您不吝赐稿，与我们一起分享明月清风的醉人秋爽。
    投稿请寄：chutianmeiwen@126.com。一经采用，即付稿酬。


   