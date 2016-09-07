查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·数十万户外劳动者有了歇脚地 ·20名党员干部受处理 3名承包人被立案 ·图文：游子众筹保护家乡古民居 ·本报中秋笔会诚征美文佳作 ·武汉今年已责令74家房企整改 ·小伙肄业五年再次考入武大 ·国足战平伊朗拿到宝贵一分 ·首届湖北省园博会26日起在黄石举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 数十万户外劳动者有了歇脚地 · 20名党员干部受处理 3名承包 · 图文：游子众筹保护家乡古民居 · 本报中秋笔会诚征美文佳作 · 武汉今年已责令74家房企整改 · 小伙肄业五年再次考入武大 · 国足战平伊朗拿到宝贵一分 · 首届湖北省园博会26日起在黄石 1 要闻 2016.9.7 星期三 本报中秋笔会诚征美文佳作 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张艳）但愿人长久，千里共婵娟。又是一年中秋，又是团圆佳节，月圆之际，本报开启“2016月光倾城中秋笔会”，向您诚征美文佳作。

本次笔会即日起开始征稿，9月14日截止。9月12日至9月16日，本报将从来稿中择优刊发。本次征稿共分“一味”“灯火”“诗笺”“家书”“月色”五大栏目——

中秋，总有美味相伴。“一味”栏目，就请您围绕美食佳酿的味道，来对月感怀。

中秋，是团圆和相聚。“灯火”栏目，欢迎您来讲述各种团圆故事。

中秋，诗绪翻飞，诗意昂扬。月光照了千年，人们诵了千年。爱好写诗的读者，可来“诗笺”栏目吟风舞月，高歌浅唱。

中秋，还有“不知秋思落谁家”的牵挂，“玉蟾清冷桂花孤”的惆怅。在“家书”栏目中，您可借书信体寄托思乡和思亲之情。

中秋，明月高悬，月色如水，也适合泼墨挥毫。“月色”栏目，欢迎您用书画作品来抒情言志。

2015年，本报首推“月光倾城中秋笔会”，受到读者热烈欢迎。今年，仍希望您不吝赐稿，与我们一起分享明月清风的醉人秋爽。

投稿请寄：chutianmeiwen@126.com。一经采用，即付稿酬。





