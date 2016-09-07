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 第1版 要闻
·数十万户外劳动者有了歇脚地
·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
·图文：游子众筹保护家乡古民居
·本报中秋笔会诚征美文佳作
·武汉今年已责令74家房企整改
·小伙肄业五年再次考入武大
·国足战平伊朗拿到宝贵一分
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楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.7 星期三
男子为留住乡愁奔走多年古村落组建起保护理事会
图文：游子众筹保护家乡古民居
    楚天都市报讯 图为：为保护咸宁市通山县洪港镇江源村的古民居，在外经商的王定钊奔走多年，引起了各方重视。 楚天都市报记者周鹏摄
    图为：通山县洪港镇江源村全貌
    图为：王定钊家的王氏老屋
    图为：屋顶相连的老宗屋
    图为：成立理事会带村民共同保护古民居获赞新模式

    □楚天都市报记者周鹏通讯员陈卫民李江湖

    通山县是有名的明清古民居之乡，洪港镇江源村就是代表之一，该村仅完整的明清建筑就有40多栋。
    然而，岁月斑驳之下，不少古民居一天天衰败甚至坍塌。为保护这些老宅，在外经商的村民王定钊多年来不断奔走。他的所为，乡邻们看在眼里记在心里，最终理解并纷纷捐款捐物以示支持。
    该村成立保护理事会、村民共同保护古民居的做法，得到了上级文物部门的肯定。目前，通山县文物部门正为江源村传统古村落申报国家文物保护单位。

    古民居越来越少在外经商村民奔走呼告
  
    江源村位于九宫山东北麓两山之间的一块平地上，小河穿村而过，王氏老屋就在村子一块稻田边。
    5日，楚天都市报记者来到该处时，老屋正在维修，更换部分腐朽的梁柱、破损的椽瓦。几名专业测绘人员正在测量，将为这栋老屋绘制平面图。
    占地1600多平方米的王氏老屋坐南朝北，一进四重，有17个天井，穿斗与抬梁木构架，硬山顶一字式山墙，小青瓦盖顶，外檐卷棚和望板，正脊饰斗拱、浮雕龙状挑尖梁，是典型的清代徽派建筑风格。
    现年32岁的主人王定钊介绍，这栋老屋是他的祖辈、清代绅士王迪光和进士王迪吉花3年时间兴建，于光绪辛卯年（1891年）修成，距今125年了，以前称“迪德堂”，现在就叫王氏老屋。“钱没了可以再挣，老屋要是没了就永远没了。”王定钊说，他就在这栋老屋里出生，还在这里度过了童年和少年。后来，他到南昌读书、工作、经商，生意也越做越大，但故乡的老屋常挂牵在脑海中。
    后来，王定钊见村里的明清古民居越来越少，现代的洋房越来越多，他感到很痛心。不过，由于老屋没有被认定属于保护文物，相关执法部门也是爱莫能助。于是，他趁逢年过节回家的机会，向乡亲们宣传保护古民居的想法。2005年，他自己的婚礼也在破败的老屋里举办。看到大老板的婚礼这么寒酸，有的村民说他“疯了”。

    为阻古宅被拆愿拿自家宅基地置换

    经商之余，王定钊做的最多的，便是查阅各种历史资料，希望能够找到老屋被保存下来的价值与理由。最终，他通过27本族谱、通山县志、阳新县志等，终于查到了王氏老屋和祖宗的相关历史记载，并整理成材料递交给文物部门申请保护。
    期间，他还不断上网发帖，呼吁保护古民居。没想到，他的帖子引来了美术学、古建筑学专家以及大学生们的关注，全国各地的驴友也不时光顾。就这样，江源村的古民居逐渐名气大涨。
    2009年，通山县进行文物普查时，王定钊专门从南昌赶回来，向调查的工作人员介绍老屋历史及价值。就在这一次，他家的老屋和对岸的老宗屋，被列为县级文物保护单位。努力终于有了一丝回报。
    王姓族人修建的老宗屋，也是宗族祠堂，全屋木质结构，至今保存完好，正厅两侧还摆有两条长约20米的条凳。后人们围着老宗屋建房，四周都有门，黝黑的各式斗拱、石门框上的门当，显示着主人当年的显赫。穹顶严丝合缝，屋屋相连，户户相通。“小时候在这里玩，下雨天都不会湿脚。”王定钊说。
    老宗屋前的那栋老宅，是同族王能详家的房子。王能详介绍，2011年，大厅上两侧楼梁被人盗走了，上面有精美的浮雕。父母看到被盗后，便让他拆掉重建新房。王定钊获悉后极力劝阻，还提出如果实在要建房，就在他家宅基地上建，只要不拆老宅就行。再后来，几名年长的族人提出翻新加高，也被王定钊一一劝阻。

    专门成立理事会带领乡邻共保古民居

    “通过了，终于通过了！”2014年6月22日令他记忆犹新。当天下午，王定钊在公司里点开湖北省政府网站，看到“江源村王氏老屋”被评为湖北省第六批保护单位时，情不自禁地蹦了起来，激动得落泪了。直到今天，一提起这事，他仍是热泪盈眶。
    2015年7月14日，省文物局领导和文物专家前来考察时，发现除王氏老屋外，村里还有古民居老宗屋，特别是老宗屋里还有明代建筑，都有保护价值。村民们听到后，逐渐认同了王定钊保护古民居的想法。
    王定钊也借此机会，与志同道合的村民商量，成立江源村古民居保护管理理事会。得到这个消息，在成都做生意的王能志等人不远千里，驱车20多个小时赶了回来参加讨论。
    去年8月30日，江源村热闹非凡，很多车辆都停到了村外。在外工作、经商、务工的乡亲都派代表赶了回来，积极支持保护古民居，当天现场捐款就达10多万元。“是时候行动起来了！”王能志说，以前也想保护没有能力，现在挣了一些钱，可以做力所能及的事情，把自己的家乡建设好，是每个在外游子的心声。
    村民们也积极响应，大家将自家的古民居连带产权统一交给理事会管理，有人还捐出了祖上传下的文物，并一起参与乡村治理。理事会将村民分为卫生、安全、消防和宣传四个小组，大家各行其责。
    现在，走进江源村，只见青砖绿瓦石板路旁，小河水清清，绿树葱葱，消失了多年的鱼虾，又开始游来游去了。俨然一幅世外田园风景画。

    获赞保护新模式村子正申报国家文保单位

    通山县文物局局长张四新介绍，通山县有古民居（含古桥梁等）500多处，以大夫第为代表有国保2处，省保8处，古村落4处。江源村的明清古民居成片，不仅具有历史价值、古建筑研究、美学价值，而且还是红色文化旧址，工农运动领导者成子英曾在这里闹革命，王定钊的曾祖父王义够是苏维埃主席，彭德怀也曾在此住过……这里具有文物保护的价值和意义，具备整体保护和开发的条件，已被评为湖北省第二批传统村落。目前，该局正在组织理事会申报国家级文物保护单位。“江源村保护古民居的做法，解决了让文物部门头疼的问题！”张四新说，这种由村里贤达牵头，村民参与自治的方法，正好解决了这种不可移动文物的产权、管理等难题。
    该村成立保护理事会带着全村村民共同保护古民居的做法，得到了上级文物部门的肯定，省、市领导多次来调研。今年2月1日，国家文物局刊文《以江源村为试点，探索湖北古民居保护新模式》。“这不仅是保护古民居的新模式，也是农村治理的一种新模式。”通山县政协副主席王贤旨评价道。


   