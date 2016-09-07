查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·数十万户外劳动者有了歇脚地 ·20名党员干部受处理 3名承包人被立案 ·图文：游子众筹保护家乡古民居 ·本报中秋笔会诚征美文佳作 ·武汉今年已责令74家房企整改 ·小伙肄业五年再次考入武大 ·国足战平伊朗拿到宝贵一分 ·首届湖北省园博会26日起在黄石举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第2版 : 要闻 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 焦点 第4版 : 视点 第5版 : 关注 第6版 : 关注 第7版 : 现场 第8版 : 体彩 第9版 : 法治 · 数十万户外劳动者有了歇脚地 · 20名党员干部受处理 3名承包 · 图文：游子众筹保护家乡古民居 · 本报中秋笔会诚征美文佳作 · 武汉今年已责令74家房企整改 · 小伙肄业五年再次考入武大 · 国足战平伊朗拿到宝贵一分 · 首届湖北省园博会26日起在黄石 1 要闻 2016.9.7 星期三 黄石市纪委通报阳新县“4·15”瓦斯事故查处情况 20名党员干部受处理 3名承包人被立案 楚天都市报讯 楚天都市报讯（通讯员黄纪轩记者陶忠辉曾莉）5日，黄石市纪委通报阳新县洋港镇“4·15”较大瓦斯事故查处情况，该事故造成3人死亡，阳新原县委书记童金波被免职，目前正接受黄石市纪委立案调查，县长王建华被责成作出深刻书面检查。

通报指出，今年4月15日10时，阳新县洋港镇非法小煤窑“协泰井”发生一起瓦斯爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失249万元。经调查认定，该事故是一起严重生产安全责任事故。阳新原县委书记童金波接到该事故的报告后，指示待事故情况查明后再上报，致事故迟报76小时，涉嫌违反组织纪律。今年5月，童金波被免去县委书记职务，目前正接受黄石市纪委立案调查。阳新县县长王建华被责成作出深刻书面检查。阳新县副县长杨永旺受到行政记过处分，阳新县委常委、副县长梅向阳受诫勉谈话处理，阳新县副县长、县公安局党委书记、局长姜超被责成作深刻书面检查。

此次事故发生后，共有20名党员干部受处理，其中1人被公安机关逮捕，5人被检察机关以玩忽职守罪立案侦查，14人受到党政纪处分和组织处理。此外，包括矿主在内的3名承包人被公安机关立案侦查并采取强制措施。





