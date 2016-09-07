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·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
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首届湖北省园博会26日起在黄石
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要闻
2016.9.7 星期三
黄石市纪委通报阳新县“4·15”瓦斯事故查处情况
20名党员干部受处理 3名承包人被立案
楚天都市报讯 楚天都市报讯（通讯员黄纪轩记者陶忠辉曾莉）5日，黄石市纪委通报阳新县洋港镇“4·15”较大瓦斯事故查处情况，该事故造成3人死亡，阳新原县委书记童金波被免职，目前正接受黄石市纪委立案调查，县长王建华被责成作出深刻书面检查。
通报指出，今年4月15日10时，阳新县洋港镇非法小煤窑“协泰井”发生一起瓦斯爆炸事故，造成3人死亡，直接经济损失249万元。经调查认定，该事故是一起严重生产安全责任事故。阳新原县委书记童金波接到该事故的报告后，指示待事故情况查明后再上报，致事故迟报76小时，涉嫌违反组织纪律。今年5月，童金波被免去县委书记职务，目前正接受黄石市纪委立案调查。阳新县县长王建华被责成作出深刻书面检查。阳新县副县长杨永旺受到行政记过处分，阳新县委常委、副县长梅向阳受诫勉谈话处理，阳新县副县长、县公安局党委书记、局长姜超被责成作深刻书面检查。
此次事故发生后，共有20名党员干部受处理，其中1人被公安机关逮捕，5人被检察机关以玩忽职守罪立案侦查，14人受到党政纪处分和组织处理。此外，包括矿主在内的3名承包人被公安机关立案侦查并采取强制措施。