查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·图文：菲总统爆粗大骂奥巴马 ·打造国际追逃追赃合作体系 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 图文：菲总统爆粗大骂奥巴马 · 打造国际追逃追赃合作体系 24 时事 2016.9.7 星期三 图文：菲总统爆粗大骂奥巴马 美菲首脑会晤取消 楚天都市报讯 图为：杜特尔特

菲律宾不是美国的殖民地；美国人不要对菲律宾指手画脚。



图为：奥巴马

要评估美菲领导人的会谈是否有建设性；有成果，才会谈，否则不谈。



据新华社电美国白宫6日宣布，总统奥巴马取消与菲律宾总统杜特尔特的首次会晤。媒体普遍认为，此前两人火药味十足的隔空喊话惹恼了对方，使拟定的菲美领导人首次会晤突然叫停。尽管杜特尔特6日晚些时候对奥巴马取消与其会晤表示遗憾，但路透社报道说，目前尚不清楚两人是否会重新安排会晤时间。



杜特尔特爆粗口



“他是谁？”杜特尔特5日在一次新闻会上面露愠色地说。他指的是美国总统奥巴马。

在老挝举行的东盟及东亚合作领导人系列会议期间，前来参会的奥巴马原计划同杜特尔特举行一次会谈。然而奥巴马前往老挝前对媒体说，他将直言不讳地指出菲律宾在“法庭职权之外的杀害”。

奥巴马所指是杜特尔特执政两个多月以来对贩毒活动采取的严厉打击。根据官方数据，到9月4日，已有超过2400名贩毒嫌疑人死于警方缉毒行动及相关事件。

在采访中，奥巴马还说：“我们知道，不仅在菲律宾，在世界各地，毒品贸易都（对政府）造成沉重负担，打击毒品走私形势严峻。但是，我们始终强调要按照程序以及符合国际规则的方式打击贩毒。”

此前，白宫发言人欧内斯特还表示，同杜特尔特会见时，在人权问题上，奥巴马会“不遗余力地击打”。

5日的新闻会上，当记者就奥巴马表态向杜特尔特提问时，这位71岁的总统很气愤。据媒体报道，他爆了粗口，大骂奥巴马，并表达了几点：奥巴马要（对菲律宾和他本人）“放尊重点”；菲律宾不是美国的殖民地；美国人不要对菲律宾指手画脚；如果会面时奥巴马口出不逊，“我会诅咒你”。



杜特尔特为何如此生气？



新华社世界问题研究中心研究员凌德权认为，杜特尔特的气愤不是没来由的，理由就是，美国人“请放尊重点”。

“国与国之间相互尊重，这是一个基本准则，”凌德权说，“美菲关系，一个超级大国，一个小国，美国显然是主导的。然而在这种关系下，美国对菲律宾说三道四，谈不上尊重。”

凌德权说，对菲律宾、对东南亚其他国家，甚至在世界各地，美国习惯于说三道四，这显然丢掉了相互尊重的准则，“所以，菲律宾方面表达民族的自尊，是可以理解的”。

对美菲关系过去两个月的情况，凌德权认为，美国习惯于以“人权卫士”自居，不考虑其他国家的发展水平和文化背景，屡屡在人权问题上搞双重标准，很多国家对此很反感。杜特尔特眼下集中力量打击贩毒、整治治安，这是他的施政重点之一。美国动辄以人权施压，杜特尔特拒绝领命。

凌德权认为，杜特尔特执政伊始，对内对外政策都在调整中，显现了一些变化。至于菲美关系走向，还要观察。取消领导人会谈，这对双边关系肯定有负面影响，后续要观察双方如何弥合。



奥巴马“不约了”



对杜特尔特的表态，据媒体报道，奥巴马得到下属汇报后，说了句“五颜六色的家伙”，并指示下属评估目前是不是双边会晤的“合适时机”。

奥巴马提出几点：要评估美菲领导人在老挝的会谈是否有建设性；有成果，才会谈，否则不谈；菲律宾以前是、现在也是美国的盟友。

杜特尔特上任两个多月，美菲关系的进展并不顺利。此前发生的美驻菲大使戈德堡对大选的插手，显示华盛顿不倾向于杜特尔特胜选的局面，这令两国关系开局不畅。

杜特尔特当选后，一个美国国会访问团到总统府拜会杜特尔特，随后美方派出国务卿克里访问马尼拉，与杜特尔特会面，讨论美菲全方位合作。在南海问题上，华盛顿向马尼拉多次提要求，但杜特尔特一直强调，惩治犯罪、打击贩毒等国内事务将是执政初期重点。

美国驻菲律宾大使戈德堡多次针对杜特尔特及其施政表达看法，后者则反唇相讥。8月10日，杜特尔特公开拒绝因发表抨击戈德堡的言论而道歉，他再次表达对菲律宾大选期间美国大使指手画脚的不满。杜特尔特说：“就让我好好地骂一通吧，本来就骂得对。”





