查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·图文：菲总统爆粗大骂奥巴马 ·打造国际追逃追赃合作体系 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 图文：菲总统爆粗大骂奥巴马 · 打造国际追逃追赃合作体系 24 时事 2016.9.7 星期三 打造国际追逃追赃合作体系 ——二十国集团杭州峰会取得重要反腐成果 楚天都市报讯 据新华社电9月4日至5日，二十国集团杭州峰会成功召开。G20各国领导人一致批准通过《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》、在华设立G20反腐败追逃追赃研究中心、《二十国集团2017－2018年反腐败行动计划》等事项，国际反腐合作取得重要成果。

上述成果的取得，体现了G20各成员加强反腐败务实合作，尤其是追逃追赃合作的共同愿望，标志着中国向着构建国际反腐合作新格局的目标迈出了坚实一步。

牵住国际合作“牛鼻子”

“注意到外逃腐败人员和资产造成的危害，各国应视情采取措施拒绝成为腐败人员与腐败资产的避风港。”这是刚刚通过的《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》（以下简称《高级原则》）中的一项重要内容。

《高级原则》分三部分共10条，致力于打造一个“零容忍”“零漏洞”“零障碍”的反腐败国际追逃追赃合作体系，内容涉及拒绝腐败分子入境、建立个案协查机制、完善合作法律框架等多个方面，明确要求各国为追逃追赃工作创造有利条件。

“《高级原则》将推动G20各国之间克服政治法律障碍，积极缔结引渡条约、刑事司法协助条约，建立反腐败、警务、检务、外交、反洗钱等多部门参与的执法合作机制，灵活运用刑事、民事手段开展合作。”国家预防腐败局副局长、中央纪委监察部国际合作局局长刘建超告诉记者。

除《高级原则》外，在华设立G20反腐败追逃追赃研究中心、通过《二十国集团2017－2018年反腐败行动计划》（以下简称《行动计划》），亦是此次峰会取得的重要成果。三者中，《行动计划》是近期行动纲领，《高级原则》是具体指导文件，研究中心则放眼未来反腐败规则的制定。

据介绍，研究中心将为追逃追赃工作奠定坚实的研究基础，提供专业的智力支持，特别是对重点国家相关法律和国际法的了解，对相关程序和机制的掌握，以及个案方面的研究和分析。《行动计划》进一步承诺共同调查和起诉腐败犯罪，追缴腐败所得，拒绝腐败分子入境，加强国际合作。

彰显中国主导权和领导力

据悉，G20反腐败成果由反腐败工作组讨论通过，经G20协调人会议核可后提交峰会。今年，中央纪委监察部和英国内阁办公厅共同担任G20反腐败工作组主席。在1月举行的工作组第一次会议上，中方将成果设想悉数推出，让各方及早参与成果打造；在6月举行的第二次会议上，中方引导各方把握峰会前成果形成的最佳时机，充分利用现场磋商达成共识，得到各方赞赏。

在专家看来，成果的取得，正是中国抓住重大机遇，积极打造“原则、机制和行动”三位一体的反腐败国际追逃追赃合作格局的结果——

引导G20各方通过反腐败成果，树立共赢理念，照顾各国特别是发展中国家的关切，强化G20加强反腐败国际合作的政治承诺。

倡导各国克服政治法律制度差异，找到合作最大公约数，建立信息共享、联合调查、快速遣返、能力建设等方面的合作机制，在查找、调查、起诉、遣返和引渡腐败犯罪嫌疑人，以及追踪、冻结、追缴和返还腐败犯罪资产方面开展密切协作，提高合作效率。

在华设立研究中心，抓住主动权，将话语转化为规则，推动建立以国际追逃追赃务实合作为主要内容的国际反腐败新秩序。“中国抓住国内反腐败工作和反腐败国际合作屡结硕果的关键时期，在G20这一最重要的国际合作机制下提出并实现了中国反腐败国际合作主张，正逢其时，恰到好处。”北京师范大学刑事科学研究院教授赵秉志评价说。





