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游资讯
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旅游资讯
2016.9.7 星期三
“金九银十”浪漫主题游受青睐
图文：以爱的名义去旅行
楚天都市报讯 □楚天都市报记者段砚
中秋、国庆到来，不少市民趁着“金九银十”和节庆的好意头预备登记结婚。记者从武汉各大旅游机构获悉，主打浪漫休闲的蜜月游、婚恋主题游，迎来咨询报名小高峰。
蜜月游交友游花式来袭
随着越来越多85后、90后步入婚姻殿堂，“蜜月游”几乎成当下都市新人们结婚不可或缺的一环，以浪漫蜜月甚至相亲、交友为主题的旅游线路，逐渐成为旅游产品一大亮点。例如：众信旅游今年力推的“2016年十二大主题旅游产品”系列，“蜜月影像记——婚礼旅拍主题之旅”就是其中重要版块；凯撒旅游“幸福私家团”，以精致小团、高私密度、个性化及深度体验为特色，推出的“幸福定制——突尼斯10日花样私家团”，受到情侣们青睐。
除旅行社常规的“蜜月游”外，记者发现，主打交友婚恋的定制游产品近期在武汉市场悄然出现。上周，一场以“寻找真爱”为由头的“美盟·印度洋私人岛屿”甄选派对在汉举办，吸引各界优质单身女性盛装出席，派对为今年12月印度洋“百人相亲团”而准备，将带领报名入选者前往马来西亚顶级私人度假岛屿Pangkou Laut（绿中海），让单身男女在旅行中浪漫邂逅。据美盟联合创始人张蕊女士介绍，这样以旅行交友为主题的海外高端派对，被日益增多的都市优质单身人群接受和欢迎，活动成功概率很大。
度假地邀游客享浪漫
记者同时了解到，不光本地旅行社在热心为情侣们打造旅游线路，一些浪漫度假目的地也主动前来招揽游客。例如，香港旅游发展局正在内地积极推广邮轮旅游，从暑假到11月期间，携手多家知名在线旅游网站和业界合作伙伴，推出一连串邮轮假期优惠，包含买四免一，预定家庭私人间同舱第四人免费；国庆出游，第二位报名半价及预定即送香港迪士尼乐园一日游等。
日前，“三亚目的地婚礼博览会”组委会携手三亚婚庆企业还专程来武汉，邀请武汉市民到三亚做客，参加11月25日-27日在三亚举办的“婚博会”，感受婚礼庆典、婚纱摄影、蜜月度假及亲友团同游相结合的旅行婚礼模式，享受一站式度假服务。