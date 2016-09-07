查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·宝宝老爱踮脚 缘于爸妈心急 ·顽固鼻炎麻烦大 对症治疗不可怕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 宝宝老爱踮脚 缘于爸妈心急 · 顽固鼻炎麻烦大 对症治疗不可怕 17 健康 2016.9.7 星期三 顽固鼻炎麻烦大 对症治疗不可怕 本周五，楚天义诊团继续带你体验中医治鼻炎 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者瞿玉通讯员施鹏）患过鼻炎的人都深有体会，鼻炎的顽固和难以根治是许多患者的最大痛点，加之鼻炎药品种类和治疗方式的“琳琅满目”，更使得人们对鼻炎的治疗“不知所措”。

本报与六源堂联合举办的社区鼻炎义诊团，已经成功举办两期。不少患者通过简便易行的“鼻炎九字诀”，外加一小瓶特制药粉，取得了较好的疗效。其中，三岁半的“老鼻炎”小患者莫西，睡觉时终于不用张着小嘴呼吸、不打呼噜了。而被鼻炎折磨了20多年，一开始并没有抱很大希望的王师傅，在亲身验证过疗效后，上周又带着同样患有鼻炎的孙子来到六源堂治鼻炎，因为，“那瓶小药粉，和专家传授的几个小妙招，真的很管用！”

六源堂专家介绍，中医认为，肺开窍于鼻，肺为气之主，肾为气之根。根据每个人的不同情况，鼻炎又分为肺气虚型、脾气虚型、肾阳虚型。每一种鼻炎调理的方法各有偏差，但治疗重点在于通过几种简便易行的小方法，如“点、温、药、吸、熏、闷、吹、换、喷”，起到改善鼻腔局部微循环和打通鼻窦、额窦、鼻泪管、咽鼓管的作用。

此外，一瓶看起来小小的、颜色金黄的粉末——牛黄祛风散，更是六源堂专家们的“独门神器”。牛黄祛风散来源于清代名方“麝香全虫散”，牛黄消炎解毒、息风豁痰，麝香、冰片开窍醒脑。浓鼻涕排出了，炎症消了，鼻炎症状也就缓解了。

想聆听专家解读“鼻炎九字诀”吗？想知道顽固鼻炎为啥不好治吗？本期楚天社区义诊团继续邀您探讨鼻炎，欢迎久治不愈的鼻炎患者报名参与。此次活动参与者可获得两次价值480元的鼻炎专项经络外治辩证疗法免费治疗。

报名电话：027-88567136

活动时间：本周五（9月9日）8:30

活动地点：武汉市江岸区沿江大道152号六源堂中医馆【鼻炎患者交流群】

邀您扫码入群，享免费中药茶包！

为方便鼻炎患者交流经验，楚天社区义诊团开设鼻炎患者交流群，扫下方二维码加入交流群，分享您的经历与经验，听专家教您如何防治鼻炎。





