查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·宝宝老爱踮脚 缘于爸妈心急 ·顽固鼻炎麻烦大 对症治疗不可怕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 广告：动向新闻 · 宝宝老爱踮脚 缘于爸妈心急 · 顽固鼻炎麻烦大 对症治疗不可怕 17 健康 2016.9.7 星期三 宝宝老爱踮脚 缘于爸妈心急 半岁就坐学步车学走路 结果患上马蹄内翻畸形 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员徐若云）家住汉口的菲菲（化名）7个月大时，爸爸妈妈就急着让她坐学步车学走路；当她1岁2个月大时，终于可以自己走路了，但老是爱踮着脚。经诊断，她患上了马蹄内翻畸形。

1岁2个月大的菲菲是个活泼可爱的小女孩。但她有个小毛病：走路时老是爱踮着脚。爸爸妈妈觉得有些不对劲，近日带她到武汉市第一医院就诊。检查发现，她的左侧跟骨发育不良，双足内翻，被诊断为马蹄内翻畸形。医生给她做了矫正手术，现在菲菲仍需每天带着矫形支具走路。

该院康复科医师高李侠介绍，菲菲患上此病，是因过早坐学步车学步所致。原来，她半岁大时还不会爬行，爸爸妈妈担心她的运动神经不发达，当她7个月大时，就开始让她坐着学步车学走路。由于坐垫过高，菲菲的脚不能完全着地，只能用脚尖触地滑行，时间一长，形成了前脚掌触地的踮脚走路姿势，并逐渐发展为马蹄内翻畸形。

专家提醒，宝宝学会走路的早晚，与他们的神经、肌肉及视力发育程度密切相关，1岁到1岁半学会都算正常。当宝宝的关节肌肉未达到负重要求时，过早学步会影响其下肢发育，家长切不可操之过急。宝宝学步前,家长可先做一些准备工作，如让宝宝学会爬，到10个月大时，再让他们学着扶物从蹲到站，掌握平衡后再慢慢发展下肢动作；到了宝宝该学步的时候要大胆放手，当宝宝摔倒时给予鼓励，让宝宝轻松学会走路。





