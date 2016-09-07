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七千余本科新生306人出现重名
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教育
2016.9.7 星期三
七千余本科新生306人出现重名
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣通讯员吴江龙）昨天在武大迎新现场，记者了解到一件趣事：7252名本科新生中，306人有重名现象。其中，叫张旭、王浩宇的有5人，叫张驰、王鑫、李阳的分别有4人。
重名率较高的名字还有：杨帆、张翔、张伟、张帆、王浩、王磊、刘畅、刘鑫、刘佳等。306个重名的新生中，叫“浩”字的最多，除3个王浩外，叫杨浩、许浩、张浩、钟浩、陈浩、胡浩的都分别有2人。此外，叫“阳”字的也比较多。有老师分析，90后学生姓名以两个字居多，而两个字的重名概率大大高于三个字的。
记者还了解到，武大今年新生男女比例接近3：2。7000余名本科新生中，有71名是2000年出生，其中还有5名是2001年出生，年仅15岁。