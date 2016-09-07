查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告 ·图文：“洪荒之力，我们好久前就用上了” ·肄业5年后 小伙再次考进武大 ·七千余本科新生306人出现重名 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 广告 · 图文：“洪荒之力，我们好久前就 · 肄业5年后 小伙再次考进武大 · 七千余本科新生306人出现重名 16 教育 2016.9.7 星期三 曾经的珞珈学子 一度沉迷泡网吧荒废学业 肄业5年后 小伙再次考进武大 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣通讯员吴江龙）昨日武汉大学新生开始报到，手持录取通知的29岁小伙潘加论，看着再熟悉不过的校园，心头别有一番滋味：他曾于2007年考入该校水利水电学院，4年后却因没能修满学分肄业；今年他重新参加高考，以较高分再度被武大水利水电学院录取。

潘加论是广西乐业县人，个不高。昨日，他用“不太光彩”形容自己曾经的那一段大学生活：2007年考入武大，读大一时还比较正常，读到大二就开始逃课泡网吧，“先是打网游，后来一起打网游的同学退学了，就泡在网吧看视频”。他说，上大三后也想过“回头”，却发现已完全跟不上课，而且都不会跟同学相处交流了。

大四上学期，小潘办理休学手续想调整自己。“干过收银员、服务员，都干不长久，心理状态始终不好，再也回不了学校。”他说，自2011年肄业后直到去年，在桂林的哥哥家中休整，得到哥嫂特别是学心理咨询的嫂子的鼓励支持，又下决心复读。去年10月，他选择了在老家一所高中复读。“这八个月里，我重捡高中的课本，拼命背课本、做习题……”已近而立之年的潘加论，今年高考再以619分的优异成绩，被武大水利水电学院第二次录取。“重选这所大学和专业就读，我有自己的规划。”昨日报到后，小潘告诉记者，按武大学分认定办法，可为未修满学分的毕业生保留学分一定时间，“我希望能向学校申请到这一政策，珍惜再次入校的机会，将未拿到的学分修满，争取提前毕业”。





