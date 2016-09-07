查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告 ·图文：“洪荒之力，我们好久前就用上了” ·肄业5年后 小伙再次考进武大 ·七千余本科新生306人出现重名 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 广告 · 图文：“洪荒之力，我们好久前就 · 肄业5年后 小伙再次考进武大 · 七千余本科新生306人出现重名 16 教育 2016.9.7 星期三 李晓红校长领新生逛武大校园 图文：“洪荒之力，我们好久前就用上了” 楚天都市报讯 图为：李晓红校长手持扩音喇叭，向新生讲解校园 通讯员吴江龙摄



楚天都市报讯（记者周治涛通讯员吴江龙）“武大老斋舍的名字里，就藏有洪荒之力。”昨日新生报到第一天，校长李晓红带着新生逛校园，不时引用网络热词的校史讲解，博得新生阵阵欢笑与掌声。据悉，这是武大连续第三年由校长带队为新生主讲大学第一课。

从老行政楼出发，路过樱花大道，校长与新生并肩漫步，讲述武大樱花的前世今生。一路上，还有不少老生互相传话，“晓红哥讲武大，快去围观”。走上老斋舍台阶，李晓红介绍这座国家级文物建筑今年修葺后的情况，面对新生好奇的神情，他有意露出神秘的表情介绍，“这间‘洪字斋’的首字，出自《千字文》中的天地玄黄宇宙洪荒，最近捧热的‘洪荒之力’，其实我们好久以前就用上了。”

来自山东的新生党政，对李晓红校长讲解樱花历史听得尤为认真，他笑着告诉记者：“明年三月家乡亲友来看樱花，我也可以自豪地讲解了。”





