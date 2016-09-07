查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 都市车风 · ·广告 ·东风风神AX7千人交车盛典震撼江城 ·启辰T70回家之旅寻访“家的印记” ·菱智60万用户答谢会隆重召开 ·2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · · 广告 · 东风风神AX7千人交车盛典震撼 · 启辰T70回家之旅寻访“家的印 · 菱智60万用户答谢会隆重召开 · 2016吉利博越品鉴会在武汉圆 15 都市车风 2016.9.7 星期三 2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行 楚天都市报讯 8月，武汉国际会议中心，“吉利博越品鉴会暨千人交车仪式武汉站”隆重举行。现场，吉利博越闪耀登场，百辆崭新的吉利博越正式交付武汉车主。同时，荆楚博越俱乐部正式成立，并进行授牌仪式。

吉利博越自3月26日上市以来，凭借着优秀的产品品质，迅速赢得了广大汽车消费者的青睐。目前吉利博月累计销量已近三万台。





