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第15版 都市车风
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·菱智60万用户答谢会隆重召开
·2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行
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都市车风
2016.9.7 星期三
菱智60万用户答谢会隆重召开
楚天都市报讯 近日，东风风行在武汉隆重举办了面向60万菱智车主的“菱智与你荣耀同行”用户答谢会。东风风行菱智车型累计销量已突破60万辆，并助力东风风行成功打造由菱智、风行F600、风行CM7组成的低中高全覆盖的“商务车世家”。
答谢会上，东风风行宣布“菱智之星”评选活动正式启动。全新升级换代产品——菱智F500，已在成都车展亮相，为冲击下个60万辆打响第一炮。