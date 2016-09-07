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 第15版 都市车风
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楚天都市报电子版
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15 都市车风 2016.9.7 星期三
启辰T70回家之旅寻访“家的印记”
    楚天都市报讯 东风日产启辰T70回家之旅车队8月顺利抵达武汉。20余位启辰T70车主驾驶着T70穿行在江城繁华的街道，时尚动感的启辰T70与城市风景相映成辉，勾画出一幅家乡独特秀丽之景色。武汉站的行程结束后，南线启辰T70回家之旅车队经过休整，将穿越南阳站，会师郑州工厂，与其他三线的启辰车主共同参加启辰品牌成立六周年庆典。


   