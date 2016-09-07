查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 都市车风 · ·广告 ·东风风神AX7千人交车盛典震撼江城 ·启辰T70回家之旅寻访“家的印记” ·菱智60万用户答谢会隆重召开 ·2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · · 广告 · 东风风神AX7千人交车盛典震撼 · 启辰T70回家之旅寻访“家的印 · 菱智60万用户答谢会隆重召开 · 2016吉利博越品鉴会在武汉圆 15 都市车风 2016.9.7 星期三 启辰T70回家之旅寻访“家的印记” 楚天都市报讯 东风日产启辰T70回家之旅车队8月顺利抵达武汉。20余位启辰T70车主驾驶着T70穿行在江城繁华的街道，时尚动感的启辰T70与城市风景相映成辉，勾画出一幅家乡独特秀丽之景色。武汉站的行程结束后，南线启辰T70回家之旅车队经过休整，将穿越南阳站，会师郑州工厂，与其他三线的启辰车主共同参加启辰品牌成立六周年庆典。





