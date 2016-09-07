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第15版 都市车风
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都市车风
2016.9.7 星期三
东风风神AX7千人交车盛典震撼江城
楚天都市报讯 近日，近千名东风风神AX7车主与风神领导、媒体记者齐聚武汉海昌极地海洋世界，共同见证了东风风神品质之旅关怀行动暨AX7千人交车盛典。
活动当天，千余位风神AX7车主早早的来到交车现场。东风乘用车公司销售部部长助理林一松先生宣布交车仪式正式开始，十三响礼炮齐鸣，场面令人振奋。在经过严格的交车流程后，众车主纷纷与自己的爱车合影，在微信朋友圈里与一众亲朋好友分享喜悦之情。