查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 都市车风 · ·广告 ·东风风神AX7千人交车盛典震撼江城 ·启辰T70回家之旅寻访“家的印记” ·菱智60万用户答谢会隆重召开 ·2016吉利博越品鉴会在武汉圆满举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · · 广告 · 东风风神AX7千人交车盛典震撼 · 启辰T70回家之旅寻访“家的印 · 菱智60万用户答谢会隆重召开 · 2016吉利博越品鉴会在武汉圆 15 都市车风 2016.9.7 星期三 楚天都市报讯 （上接A14版）



江淮第三代瑞风S3 优化升级

上市时间：9月20日预售价：7.18-9.68万元



作为自主品牌小型SUV的代表作，第三代瑞风S3不仅继承了“易驾”的优质基因，还在造型、动力、智能配置和驾乘感受等方面都基于用户反馈和全新消费需求进行了优化升级。特别是年轻消费群日益青睐的智能化体验得到了大幅加强，智能语音、车联网、360°倒车影像等业内公认的高级别配置均有搭载，再度提升了小型SUV市场的价值门槛。

成都车展上，和第三代瑞风S3同时启动预售的，还江淮第二代瑞风S2、江淮MPV家族战略级新车瑞风M4。而第二代瑞风S2也紧跟了市场年轻基因的进化趋势，“颜值”继续提升，更进一步丰富了全车的智能科技和安全配置。



比亚迪宋盖世版年轻个性

上市时间：9月1日市场指导价：8.99-14.99万元



宋盖世版全系搭载T动力，除了保留原有的1.5TI车型、2.0TID车型外，还增加了1.5TID车型，最大功率113KW、最大扭矩240N·m。宋盖世版采用双色车身、双色轮毂、双排气管设计，迎合了年轻用户的个性需求，其前脸、方向盘、轮毂等处则启用了全新篆体“宋”产品标识。同时，宋盖世版还搭载了360°全景影像、PM2.5绿净系统以及主驾座椅、外后视镜记忆联动系统。此外，宋盖世版的尊贵型和旗舰型还分别新增了4G网络和云服务，可以随时随地车联网，远程启动车辆、开启空调、查看车况等。



东风风度MX5 超大空间

上市时间：11月预售价：10.3555万元起



东风风度MX5推出1.4T和2.0L两个排量共计4款车型。

东风风度MX5，以“质造”全家大幸福为理念，为消费者奉上大颜值、大空间、大品质的超值新车，东风风度MX5在大空间为特点的SUV领域也有明显优势，更是大中之大。车身长宽高分别为4720/1850/1727毫米，轴距更长达2712毫米，相较同级车型，有着非比寻常的驾乘空间，在时下二胎家庭渐成趋势的情况下，宽敞的车内空间让四口之家也能尽享一路欢畅。



东风风行菱智F500 宜商宜家

上市时间：9月30日市场指导价：暂无



定位为“新一代商务实用派”的菱智F500采用“方正”作为整体设计语言，商务风格更为浓厚，并从外观、内饰、动力、舒适性、工艺等各方面都加强了商务属性设计。尤其是在舒适性提升方面，菱智F500通过系统的NVH隔音降噪工程，如增加车身密封性、声学包等处理，带来了领先同级的“商务舱级”舒适安宁享受。这些都使菱智F500具有了中高级商务轿车般的质感。商务属性凸显的菱智F500，将拓展全新细分市场，并携手现款菱智M5,M3,V3，共同开启菱智下一个60万辆新征程。



东风雪铁龙C4世嘉悦心版 务实科技

上市时间：9月2日市场指导价：11.18万元起



C4世嘉悦心版搭载“黄金排量”1.6L CVVT发动机，配合五档手动和六速手自一体变速箱，推出共计四款车型。悦心版在此基础上着重于将安全保障和实用科技融入到汽车的方方面面。它新增了7英寸彩屏智能行车记录仪 (720P)、7英寸彩色实时在线智能导航、车载互联服务（含免费流量）、智能无线手机映射（含双向控制）等多项配置，竭力为消费者打造安全更安心的行车生活。同时，它在外观上也进行了美化，下格栅处增加的镀络条装饰，使车辆更具档次感。



长安铃木新奥拓炫动版小巧灵动

上市时间：9月2日市场指导价：5.29-6.19万元



作为“2016激young计划”的重要车型，新奥拓炫动版更加酷炫时尚。外观上，新奥拓炫动版加入热情动感金+高贵黑双色车身。动力上，依然采用铃木1.0升“中国心十佳”发动机，拥有52kW的最大功率和92N·m的峰值扭矩，灵动的车身和4.5米的超小转弯半径可以在拥挤的车流中占尽优势。而高品质底盘、高性能悬挂系统、0.3的准跑车级风阻系数以及多项主被动安全防护装备等，无疑能够令用户尽享轻松愉悦、舒适安全的有车生活。





