查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 都市车风 ·硬派豪华大7座SUV传祺GS8为征服而来 16.98—25.98万元震撼预售 ·图文：成都车展不可错过的新车都在这儿 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 硬派豪华大7座SUV传祺GS8 · 图文：成都车展不可错过的新车都 14 都市车风 2016.9.7 星期三 硬派豪华大7座SUV传祺GS8为征服而来 16.98—25.98万元震撼预售 楚天都市报讯 图为：▲广汽传祺全新一代智联娱乐系统——In-Joy



2016年8月31日，成都车展前夕。硬派豪华大7座SUV——广汽传祺GS8正式启动全国预售，预售价格16.98—25.98万元。其中，豪华智联版不高于19万元。让人惊喜的预售价一经公布，GS8再度引爆舆论。业界评论认为，GS8是中国品牌第一款真正具备抗击合资实力的高端SUV，以如此具有竞争力的价格启动预售，可谓诚意满满，或将成为继GS4之后的又一爆款明星。

惊喜不止于此，广汽乘用车副总经理兼广汽传祺销售公司执行董事肖勇还宣布，前5000位预订的客户，将获赠设计师签名的原厂专属越野踏板套装，并在2016年内优先交付。“为征服而来”的GS8，正式踏上了中国高端SUV市场的征服之路。



至高颜值7座SUVGS8成车界“网红”



从北京车展全球首发，传祺GS8就依靠霸气豪华的造型、大7座宽适空间，迅速成为业界和消费者关注的高颜值“网红”，临近上市关注度再度飙升。随着GS8网络预售价的公布，预售直播平台页面迅速被刷屏点赞，众多车友纷纷抢先下订，希望享受到优先提车权。

传祺GS8由广汽研究院副院长、造型设计首席总师张帆率领的团队倾力打造，结合国际审美标准与中国市场的独到需求，“外刚内柔”设计理念，整体呈现霸气硬朗的视觉冲击。外观上，GS8采用先进的矩阵式LED前大灯，匹配贯穿式“凌云翼”家族式进气格栅，尽显王者气质；车身肌肉感十足，平直的腰线刚劲有力，“8”字尾灯具有更高辨识度，让人一见倾心。

车内目光所及，豪华车独有的悬浮环绕式布局，黄花梨木纹与镶嵌的金色饰条，搭配顶级麂皮质感的超纤面料，考究的配色和精湛的做工展现自然怡人的美感。10喇叭安桥HIFI音响，同级独有低音炮，畅享剧院般的高保真音效；细腻材质与精巧设计带来前所未有的愉悦感，尽显豪华品牌设计造诣。

超凡梦想空间，采用2+3+2布局，第三排座椅可180°完全放平，与后备箱构成超大储物空间。1米35的超大全景天窗，让广阔天空尽收眼底。



高端智能化GS8以技术优势征服市场



长期以来，自主品牌一直以性价比优势赢得国内消费者，鲜有与合资正面竞争者。作为多年积淀推出的大型SUV，GS8在动力底盘等核心技术层面也展露出征服者霸气，叫板高端合资。

GS8搭载传祺第二代320T发动机，配备第三代爱信6速手自一体变速箱，第二代i-4WD智能四驱配备全地形反馈系统，同级领先的6种驾驶模式（沙地/泥地/雪地/智能/运动/经济模式），动力操控性与越野性能兼顾，为消费者提供理想的购车选择。

不仅如此，GS8还搭载了广汽传祺新一代智联娱乐系统——In-Joy。该系统包括德国大陆7寸液晶仪表、先进的哈曼10寸液晶大屏，以及智能手机互联系统。通过“一秒必达”的卡片式界面，实现秒级操作。

In-Joy系统独具三屏互联的智能乐趣，运用Carlife和Carplay系统轻松实现10寸中控大屏与智能手机互联互控，导航信息、影音娱乐信息均可在7寸液晶仪表上体现。配备了同级独有的无线充电功能，畅享自由空间。In-Joy还提供更为自在的智能语音控制，一句话即可完成导航、空调等多项功能的操作，让车主轻松徜徉数字互联时代前端生活。



极具价值高端SUVGS8展露“爆款”实力



从品牌创立起，广汽传祺即立足于世界格局，切入高端，坚持正向研发，坚持国际标准，构建了全球研发网，整合优质全球顶级供应商资源，打造高效、高质广汽生产方式，以体系优势推动品牌向上。北京车展上C级豪华车型平台GA8\GS8\GM8三“8”齐发，令世人瞩目。

作为广汽传祺高端三“8”连发战略下的第二款重磅车型，GS8无疑是传祺品牌向上的最强攻坚利器。业内人士分析，GS8在中国品牌SUV中并无直接对手，或将与福特锐界、汉兰达形成大7座高端SUV三强鼎立格局。

GS8预售价格让人惊喜，加上超强的产品实力，让它成为极具价值的高端SUV，或将成为继GS4之后，以体系实力打造的另一爆款明星车型，将引领中国品牌向高端SUV市场发起有力的一次冲击，征服中国创造上丧失已久的信心，真正实现中国汽车品牌未曾有过的突破。

传祺GS8，为征服而来！





