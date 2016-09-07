查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 都市车风 ·图文：新车扎堆亮相成都车展西部成车市增长新引擎 ·图文：纳智捷完美护航G20峰会 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 图文：新车扎堆亮相成都车展西部 · 图文：纳智捷完美护航G20峰会 13 都市车风 2016.9.7 星期三 智慧重器 国车新典范 图文：纳智捷完美护航G20峰会 楚天都市报讯 图为：大7 MPV ECO HYPER



2016年9月4日-5日，G20（国际经济合作论坛）峰会于杭州举行。作为全球范围内的会议，也坚持以高标准选择会议用车。东风裕隆携旗下智慧重器，纳智捷新大7 SUV ECO HYPER、新大7 MPV ECO HYPER、MASTER CEO共计128台官方指定用车，以高端形象、高效动力、智慧科技、宽适空间、智慧安全，为峰会嘉宾接待等工作提供用车服务，树立了国车新典范，完美护航G20峰会。



智慧领航 实力入选



作为具决策力的首脑级经济论坛，G20峰会每一次召开都汇聚全世界的目光，今年在中国杭州召开也是向世界展示中国形象和智慧的绝佳机会。此次G20峰会选用了不少中国自主品牌的高端车型，向世界展现中国智造的力量。纳智捷作为智慧车，使之能够成功入选。

东风裕隆纳智捷作为华系品牌卓尔不群的领航者，自创立之初，就执着于用差异化的思维形成汽车新的潮流，以未来智慧科技为核心，以智慧车布局未来。

东风裕隆纳智捷作为汽车界的后起之秀，创立近6年来，已陆续向市场投放6款车型，纳智捷品牌各车型市场保有量已超过25万辆。服务G20杭州峰会的纳智捷新大7 SUV ECO HYPER、新大 7 MPV ECO HYPER、MASTER CEO就是纳智捷的家族中的智慧重器，凭借比肩行业领先水平的技术和品质，接受世界的检阅。



智慧重器 国车新典范



纳智捷新大7 SUV ECO HYPER作为此次G20峰会官方安保指定用车也体现出组委会对该产品实力的认可与信任。“大器智胜”的纳智捷新大7 SUV ECO HYPER宽敞、灵活的车内空间展现了其担当外交护卫车辆的优秀素质。车身尺寸达到4818mm/1930mm/1745mm，轴距更是长达2910mm；堪称“大块头”。450L的超大行李箱，可在车辆内部布置安保设施设备。此外，座椅材料采用具环保抗敏健康概念的纳米优皮，具备良好物理性能及环保性。

纳智捷 新大 7 MPV ECO HYPER全力以赴地投入到G20峰会筹备中，以其优质可靠的用车服务，以及在大气舒适、高效动力、智慧安全等方面全方位领先的强劲实力，为峰会安保工作保驾护航。

纳智捷 新大 7 MPV ECO HYPER除了有舒适的空间、抢眼的三屏一云，还有高端大气的电动侧滑门，纳智捷 新大7 MPV ECO HYPER采用美国著名厂商DELPHI进口电动滑门控制器，具有自动防夹功能，只需轻轻一按，电动侧滑门就开了，轻松上下车，既方便又安全。

作为张艺谋的艺术团队用车，纳智捷MASTER CEO灵感天成，凝练艺术与智慧而生。是当之无愧的大师座驾，智慧演绎行走的艺术。融汇纳智捷豪华、智慧的品牌DNA，以“尊荣双座“的全新智慧亮点开创“后座购买”全新时代，以前瞻性智慧视野打造大师级专属座驾！

宽大的后舱配有“大师双座”，空间之大营造出如同豪宅居室般的奢华享受，两张顶级奢华President总裁级电动按摩座椅，柔软富有支撑力，除了包覆式头枕、充气腰靠，还有舒适腿靠，休息时腿部也能彻底放松，关怀堪称面面俱到。座椅下方还铺设了礼宾级长毛地毯，尽显大师品味。



智慧积淀 家国情怀



一直以来纳智捷都践行着“中国智造”、积极投身社会公益活动，2013年，东风裕隆捐建的“华人智慧林”落户邓小平故里，纳智捷大7 SUV也正式交付邓小平故里使用。此外，东风裕隆大7 MPV还服务于海峡两岸关系协会（海协会），在各个领域充分展示了“中国智造”的风采。此番成功护航G20，得益于纳智捷过硬的技术和实力，更彰显了华系车的家国情怀。

结语:“创新”与“活力”是本届G20峰会的重要议题，也是“中国智造”在未来发展中需要思考的问题，这也是作为“国事新兵”的纳智捷首次承担重大国事活动用车任务，纳智捷为与会贵宾提供尊贵、安全、舒适的出行服务，充分展现了民族品牌的风采。未来将继续秉持“预先设想，超越期待”的品牌核心理念，汇聚华人智慧，完善产品布局，深化渠道建设，开启第一华系车“智慧新时代”。勇于创新，再担大任。





