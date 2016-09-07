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第12版 经济
·红运“交”惠——相约武汉天地
·工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋律
·中建·御景星城打造“25℃”绿色科技住宅
·今年来74家开发商被勒令整改
·图文：光谷关山桥将拓宽至8车道
·武展本周举办钓鱼及户外用品展
·开奖公告
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红运“交”惠——相约武汉天地
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工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋
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中建·御景星城打造“25℃”绿
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今年来74家开发商被勒令整改
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图文：光谷关山桥将拓宽至8车道
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武展本周举办钓鱼及户外用品展
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开奖公告
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经济
2016.9.7 星期三
武展本周举办钓鱼及户外用品展
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊）秋高气爽好出游，户外用品倍受捧。记者昨日了解到，第八届武汉钓鱼及户外用品展览会，将于9月9日—11日在武汉国际会展中心（汉口武展）举行。
据悉，本届展览云集了20多个省（区）市及德国、日本、韩国等地的700家企业数万种产品，既有各类钓具，也囊括了冲锋舟、水上自行车等当下流行的户外用品。
组委会介绍，近年来爱好钓鱼的群体不断增大，不少展商将给出远低于市场价的折扣。本次展会上的户外用品种类将比往届更多，市民可淘到平时少见的用品。