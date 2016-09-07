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图文：光谷关山桥将拓宽至8车道
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开奖公告
12
经济
2016.9.7 星期三
图文：光谷关山桥将拓宽至8车道
在现有桥梁两侧新建高架 可缓解关山大道拥堵
楚天都市报讯 图为：关山桥改道效果图
楚天都市报讯（记者林永俊）关山大道地面为双向6车道，而上跨南环铁路的关山桥则为双向4车道，这导致关山桥成为关山大道一处瓶颈，高峰时交通颇为拥堵。楚天都市报记者昨日获悉，关山桥将改造拓宽至双向8车道，该项目正在进行环评。
作为光谷“六纵六横”快速骨架路网的重要组成部分，关山大道承担着区域交通快速通过和地方服务双重功能，周边被众多商圈、企业和高校环抱，交通压力较大。此外，光谷有轨电车T1线正在抓紧建设中，其部分路线沿关山大道上跨南环铁路。随着T1线的建成通车，关山大道人流量势必增加，既有关山桥将更难以满足通行要求，因此对其拓宽改造也势在必行。
此次关山桥拓宽工程，南起茅店山东路，北至软件园路，全长705.74米，将在现有桥梁的东西两侧，各建一座宽12米的高架桥，使关山桥拓宽至双向8车道。而在关山桥最东侧，建设光谷有轨电车T1线跨南环铁路桥梁，使其互不干涉。