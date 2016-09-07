查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·红运“交”惠——相约武汉天地 ·工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋律 ·中建·御景星城打造“25℃”绿色科技住宅 ·今年来74家开发商被勒令整改 ·图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 ·武展本周举办钓鱼及户外用品展 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 红运“交”惠——相约武汉天地 · 工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋 · 中建·御景星城打造“25℃”绿 · 今年来74家开发商被勒令整改 · 图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 · 武展本周举办钓鱼及户外用品展 · 开奖公告 12 经济 2016.9.7 星期三 中建·御景星城打造“25℃”绿色科技住宅 楚天都市报讯 9月3日，中建三局房地产公司开发的中建·御景星城“25℃”绿色人居馆盛大开启。

作为中建全国首个以“绿色科技住宅”为主题的人居馆，中建·御景星城绿色人居馆集中凝聚了中建三局地产在绿色科技住宅领域十多年的科研探索成果，其恒温恒湿恒氧9大绿色科技将首度落子精装住宅。24小时全置换新风、地源热泵、顶棚辐射、节能门窗等9大科技系统的应将使建筑可以使得室温恒定保持在18-26℃，湿度常年稳定在30%-70%，噪音处于25分贝以下，能实现75%以上的建筑节能，形成“恒温、恒湿、低噪、适光、舒适、节能”的绿色人居体验。

据悉，中建三局房地产公司在华中地区首创“BIM+精装修+科技住宅”体系，致力打造全生命周期“互联网+”住宅，使建筑拥有“会思考”的大脑，相关标准在行业内处于领先水平。





