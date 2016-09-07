查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·红运“交”惠——相约武汉天地 ·工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋律 ·中建·御景星城打造“25℃”绿色科技住宅 ·今年来74家开发商被勒令整改 ·图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 ·武展本周举办钓鱼及户外用品展 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 红运“交”惠——相约武汉天地 · 工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋 · 中建·御景星城打造“25℃”绿 · 今年来74家开发商被勒令整改 · 图文：光谷关山桥将拓宽至8车道 · 武展本周举办钓鱼及户外用品展 · 开奖公告 12 经济 2016.9.7 星期三 工贸家电金秋购物节唱响金秋主旋律 鲁广周年庆 吴家山重装开业双喜临门 楚天都市报讯 又到了家装旺季，为方便广大消费者购买家电构筑新家，工贸家电于本月9日至11日推出金秋家电购物节，唱响金秋家电抢购的主旋律。

金秋家电购物热潮

本次金秋家电购物节，大家电满千返百，彩电、冰箱、洗衣机、厨卫最高返3000元，3C满千返50元，最高返200元。购套餐满两类且单件满3000元即有机会领取最高4999元的购房补贴款哟。小天鹅8公斤变频滚筒洗衣机仅售1699元，美的1匹冷暖挂机1780元，樱雪套餐仅售1399元。

鲁广、吴家山店双喜临门

去年九月，工贸家电入驻鲁巷广场，单天销售创500万的好成绩。本月9日至11日，工贸家电鲁广店迎来了一周年庆典，这三天工贸家电将拿出洪荒之力来回馈消费者们。先给大家爆个料，活动当天消费者将享受第二件半价的优惠。本周末吴家山重装开业！除了均享受第二件半价的大幅优惠之外，还有预定存10元送50元，再送1.8升油，购买套餐满11111送紫砂煲，满21111元加送电压力锅，还有iPhone6S、落地扇等好礼等您来抽。活动详询卖场。

9月10日 林内全城焦聚

林内一直是工贸家电的战略合作伙伴，9月10日在工贸家电购买林内烟灶热套餐，在参加金秋购物节满千返百等一系列活动的基础上，成交金额8000元以下返200元，成交金额8000元以上返300元。而在鲁广店、吴家山店还可叠加享受第二件半价的福利，是消费者购买林内的好时机！还有价值12800元的采暖炉、林内燃气热水器、林内燃气灶等好礼等您抽。届时，林内携带燃气具“三剑客”在武汉友谊国际家居广场向江城消费者提前献上中秋的“问候”。

这个周末，工贸家电精彩不断，欢迎消费者到店咨询、选购。





