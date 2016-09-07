超级大乐透奖池超过34亿元中38万的比中60万的还牛广告湖北体彩喊你来领工作证
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 第8版 体彩
·超级大乐透奖池超过34亿元
·中38万的比中60万的还牛
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·湖北体彩喊你来领工作证
楚天都市报电子版
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8 体彩 2016.9.7 星期三
湖北体彩喊你来领工作证
如果你是优秀的财务人员请来挑战优厚的薪酬待遇
    楚天都市报讯 加盟体彩事业，又有了新的机会！财会从业人员注意了，湖北省体彩中心招聘武汉籍财务会计一名，录用后派往武汉分中心工作；招聘荆州籍财务主管一名，录用后派往荆州分中心工作。本次招聘男女不限，年龄要求35岁以下，只要你具有大专以上文凭，毕业于会计及财务专业，有专业资格证书，从事相应的财务工作满5年以上，没有不良工作记录，就一切OK啦！如果你拥有高级职称，年龄可以适当放宽。薪酬优厚，待遇从优，具体面议。
    报名时间：即日起至9月9日
    武汉报名电话：（027）87898781　　87899596（手机）18986078638
    荆州报名电话：（0716）8243133　　（手机）18986078638


   