查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 体彩 ·超级大乐透奖池超过34亿元 ·中38万的比中60万的还牛 ·广告 ·湖北体彩喊你来领工作证 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 超级大乐透奖池超过34亿元 · 中38万的比中60万的还牛 · 广告 · 湖北体彩喊你来领工作证 8 体彩 2016.9.7 星期三 同一期大乐透二等奖两位得主 中38万的比中60万的还牛 楚天都市报讯 8月29日，大乐透第16101期开奖，我省宜昌和十堰彩民各中二等奖一注。其中十堰的为追加投注，收获奖金60余万元，宜昌的因为没追加，奖金为38万元。有趣的是，中了38万的比中了60万的还“NB”，这是为什么呢？

来自十堰郧县的李先生（化姓）属于80后，是一家公司的普通职员，年龄虽然不大，却是体彩的老彩民了。他自己并不擅长研究走势图和购彩技巧，每次买彩票，都是走到哪儿买到哪儿，号码均靠机选。8月29日，李先生和往常一样，随意机选了一注大乐透，并采取了追加投注方式。就是这3元钱的投入，让他中得大乐透二等奖，奖金高达60多万元。

同一期大乐透，宜昌王先生（化姓）也中得二等奖，单注奖金收获38万余元。领奖时，王先生不停地感慨：“这张彩票很‘NB’，可惜自己没追加，不然奖金可达60余万元。”

原来，这张彩票有个很“NB”的故事。8月29日晚，王先生和往常一样，通过微信联系了55006体彩销售点，让销售员按照自己选定的号码打一张大乐透彩票。结果这张彩票打出后，销售员发现票面密码栏中出现“NB”两个字母，于是拍照发给王先生看。“竟然能出现NB两个字母，就感觉这票一定牛，一定能中奖！”王先生说：“我平常就爱买518、888之类的吉利号，现在买到一张‘NB’票，高兴得不得了！”

结果，这张带“NB”字母的彩票，果真带来好运，给王先生带来大乐透二等奖38万元。“这果然是一张‘NB’彩票啊！”王先生既高兴又遗憾。他说：“如果当时选择追加投注，可以再多拿23万元奖金。以后不管怎样，我一定记得追加。” 熊莉向任之





