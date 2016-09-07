查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 体彩 ·超级大乐透奖池超过34亿元 ·中38万的比中60万的还牛 ·广告 ·湖北体彩喊你来领工作证 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 超级大乐透奖池超过34亿元 · 中38万的比中60万的还牛 · 广告 · 湖北体彩喊你来领工作证 8 体彩 2016.9.7 星期三 超级大乐透奖池超过34亿元 里面没准藏着你“一个亿的小目标” 楚天都市报讯 34.75亿元！大乐透奖池水漫金山，再创中国彩市高纪录。如果按照“先赚一个亿的小目标”来计算，这块蛋糕，也足够34个人分享了！

上月大乐透头奖连开12期，送出33注一等奖，其中单注奖金在千万级以上的大奖共20注。本月开奖两期，每期各送头奖3注，单注奖金均超过1000万元。从目前来看，千万级的头奖已成大乐透的中奖常态。

奖池那么高，2元能中1000万，3元能中1600万，那么巨额奖池会否被一举掏空？谁又会巧手揽得惊天巨奖？这是很多人关注和期待的问题。告诉你，一切皆有可能！

据统计，截至8月底，2016年大乐透头奖井喷10注以上的共有两次，分别为47注和14注，且两次都爆出超级大奖。7月23日，第16085期井喷47注头奖（4注856万、43注535万），一彩民以一张“6+3”复式追加票和一张40倍的倍投单式票，命中41注头奖，一举豪取2.23亿元惊天巨奖；6月1日，第16063期井喷14注头奖（12注934万、2注584万），一彩民花30元将1注号码进行10倍追加倍投，豪取9345万元奖金。

尽管头奖中出注数多，会影响头奖奖金成色，但由于大乐透奖池足够丰盛，即便爆出十几注、几十注头奖，单注奖金仍在500万元以上。这就是大乐透丰厚的奖池带来的有利保障。

而今，大乐透奖池那么高，足够单期开出340多注千万级巨奖，更给彩市留下悬念：会否有人一次中奖超过10亿、20亿，或者一次性掏空奖池呢？其实在一些体彩网点走访中发现，一注号码倍投500倍、600倍的，大有人在，此举无疑就是想端干奖池。倘若这些人能够梦想成真，势必将创下中国彩市的巨大奇迹。

超级大乐透奖池超级高，一夜暴富的机会触手可及，你的“一个亿的小目标”就在眼前。今天星期三，又是开奖日，你乐透了吗？

夏雨





