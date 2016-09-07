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2016.9.7 星期三
采购信息
楚天都市报讯 本集团需对招标代理机构进行招标采购，有意者请与本部联系。
报名要求：1.具有工程招标代理机构甲级资质；2.具有中华人民共和国政府采购代理机构资格；3.承担过房地产开发整理项目规划设计预算编制、施工、监理招标业务工作，近三年没有不良行为记录；4.有与国有房地产开发公司合作经历。
地址：武昌区东湖路181号
联系人：张先生刘小姐
联系方式：027-88568111湖北日报传媒集团招标采购部
2016年9月7日