数十万户外劳动者有了歇脚地20名党员干部受处理 3名承包人被立案图文：游子众筹保护家乡古民居本报中秋笔会诚征美文佳作武汉今年已责令74家房企整改小伙肄业五年再次考入武大国足战平伊朗拿到宝贵一分首届湖北省园博会26日起在黄石举行
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 第1版 要闻
·数十万户外劳动者有了歇脚地
·20名党员干部受处理 3名承包人被立案
·图文：游子众筹保护家乡古民居
·本报中秋笔会诚征美文佳作
·武汉今年已责令74家房企整改
·小伙肄业五年再次考入武大
·国足战平伊朗拿到宝贵一分
·首届湖北省园博会26日起在黄石举行
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.7 星期三
男子为留住乡愁奔走多年古村落组建起保护理事会
图文：游子众筹保护家乡古民居
    楚天都市报讯 图为：为保护咸宁市通山县洪港镇江源村的古民居，在外经商的王定钊奔走多年，引起了各方重视。 楚天都市报记者周鹏摄


   