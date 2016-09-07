查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·数十万户外劳动者有了歇脚地 ·20名党员干部受处理 3名承包人被立案 ·图文：游子众筹保护家乡古民居 ·本报中秋笔会诚征美文佳作 ·武汉今年已责令74家房企整改 ·小伙肄业五年再次考入武大 ·国足战平伊朗拿到宝贵一分 ·首届湖北省园博会26日起在黄石举行 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第12版 : 经济 第13版 : 都市车风 第14版 : 都市车风 第15版 : 都市车风 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 旅游资讯 第19版 : 广告 第21版 : 广告 第22版 : 绽放20年健康相伴 第24版 : 时事 第6版 : 关注 第8版 : 体彩 · 数十万户外劳动者有了歇脚地 · 20名党员干部受处理 3名承包 · 图文：游子众筹保护家乡古民居 · 本报中秋笔会诚征美文佳作 · 武汉今年已责令74家房企整改 · 小伙肄业五年再次考入武大 · 国足战平伊朗拿到宝贵一分 · 首届湖北省园博会26日起在黄石 1 要闻 2016.9.7 星期三 男子为留住乡愁奔走多年古村落组建起保护理事会 图文：游子众筹保护家乡古民居 楚天都市报讯 图为：为保护咸宁市通山县洪港镇江源村的古民居，在外经商的王定钊奔走多年，引起了各方重视。 楚天都市报记者周鹏摄





