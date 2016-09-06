查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·图文：她苦寻51年用万元谢恩人 ·图文：民警餐馆内抓嫌犯后向食客道歉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：她苦寻51年用万元谢恩人 · 图文：民警餐馆内抓嫌犯后向食客 24 时事 2016.9.6 星期二 一面之缘 他借给她80元救命钱 图文：她苦寻51年用万元谢恩人 楚天都市报讯 图为：尹兴珍（前左）与成圣金（后）及其老伴合影

图为：沈小姐借钱闺密后手中只有借条(视频截图)



据《成都商报》报道近日，成都德阳76岁的尹兴珍带着一万元前往郫县，去了却她多年来的夙愿——找到51年前帮她的恩人成圣金，并向他当面致谢。

1964年尹兴珍在火车上结识成圣金，互留了地址。1965年，尹兴珍的父亲患病住院，仅有一面之缘的成圣金给她寄去了相当于自己一年多补贴收入的80元钱，这笔救命钱让尹兴珍一家渡过难关。尹兴珍至今感激：“51年了，当年雪中送炭的那一幕无法忘怀。”最让她高兴的是，时隔51年，当年的恩人找到了！



51年前 小伙借给她80元钱



“非常高兴，找到了51年前的恩人！”昨日，德阳市民廖艳芝在朋友圈写道。

廖艳芝的母亲尹兴珍是德阳市旌阳区孟家镇人，后嫁到内蒙古。1964年底，24岁的尹兴珍带着大女儿从北京赶火车前往齐齐哈尔，座位对面坐着一位当兵的小伙子，攀谈得知，对方名叫成圣金，是重庆奉节人，到新疆当兵，因交谈投缘，二人互留了地址。

1965年，成圣金从新疆的克拉玛依油田给尹兴珍寄去了一封信，双方开始联系。同年，尹兴珍父亲生病，面对120元的医药费，一家人一筹莫展。最终，尹兴珍给成圣金写了一封求助信，每月仅6元补贴的成圣金，随后给尹兴珍寄去了80元钱，这相当于他一年多的补贴。

“这笔钱为我们家解了燃眉之急。”尹兴珍的女儿廖艳芝说，有了这笔钱，外公治好了病，活到90多岁去世，直到去世前，老人都一直惦记着这位素未谋面的恩人。

后来由于搬家等原因，尹兴珍将成圣金的信件全部丢失，从此没了成圣金的地址，但她却一直没有忘记这份恩情，到处打听却没有消息。



记忆有误 她找人一波三折



1986年，回到德阳定居的尹兴珍还记着还钱的事。一有人去新疆，她就托人打听成圣金的下落。可是多年过去，一直没有消息。

“随着年龄增大，我妈更期盼找到恩人，她担心万一哪天她过世了，或恩人过世了，就无法亲口说谢谢了。”廖艳芝介绍，因为母亲年龄大了，后来寻找成圣金主要由她来负责。

由于信件丢失，成圣金的地址和名字只能靠尹兴珍回忆，“恩人”的名字本为“成圣金”，尹兴珍记成了“陈圣金”。因为信息有误，他们一直没有找到人。今年5月，尹兴珍翻看老照片时，忽然看到一张“恩人”的照片，并发现名字是“成圣金”。

于是，廖艳芝继续委托新疆的朋友寻人。8月19日，一位朋友传来好消息，有一名80多岁的老人成圣金祖籍重庆奉节，居住地为新疆泽普县。随后，另一位朋友进一步确认了相关信息，“成叔叔已经搬走了，不住在新疆。”

8月29日，负责寻人的朋友联系上了成圣金的大女儿，得知成圣金不仅健在，而且就住成都郫县天山小区。



找到恩人 她拿出万元致谢



“找到恩人后，我妈妈喜出望外，我从来没有看到她这么开心过。”廖艳芝说，母亲当时就说要尽快到成都致谢。

近日，在郫县天山小区楼下，接到电话的成圣金老人下楼迎接尹兴珍，久未谋面的老朋友高兴地握手。当天，尹兴珍和女儿带了1万元现金对成圣金当年的救命之恩表示感谢，但成圣金一家坚决推辞。

谈及51年前借钱一事，成圣金并不愿意多说。他说那个年代的人，特别重感情，只要觉得是对的事情，就应该去做。“这个真没啥，我没想着要人家回报。”

这一席话让尹兴珍母女更加感动，廖艳芝说：“成叔叔今年80岁，养育了7个子女，最小的孩子身患重病，一家人经济并不宽裕。成叔叔要是想找我们，肯定找得到。今后，我们会像亲戚一样经常走动的。”



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据广东电视台报道说起闺密，大家都认为是无话不说的好朋友，经得住考验的。广州的沈小姐近日却来电说，她有一个10年的闺密，在借走她的100万后，竟跟她反目了，现在甚至失联了。

沈小姐说，她相处了10年的闺密叫阿惠（化名）。2014年她卖了一套小公寓，手上有100万的闲钱，这时阿惠提出有个项目很赚钱，让沈小姐借给自己100万。沈小姐说，当时阿惠跟她讲，房子卖了钱闲着也是闲着，不如过来投资项目，还能给沈小姐利息，比银行利息高多了。

就这样，沈小姐把卖房得来的100万借给了阿惠，转眼到了还款日，沈小姐却发现想要回钱变难了。按借款期六个月来算，在2015年5月24号就应该还这笔钱，沈小姐曾有多次打电话给阿惠，阿惠说怎么可能一次性把钱给沈小姐。

沈小姐念在与阿惠多年的友情上，答应了阿惠延迟还款的请求，阿惠则答应沈小姐会继续付利息，直到本金还清为止。后来，阿惠将欠款一拖再拖，沈小姐拿着一张又一张的借款条很无奈。前不久她才了解到，阿惠是有钱不还。

得知十年的闺密这么坑自己，沈小姐想联系阿惠，却发现阿惠的手机已经打不通了。沈小姐的事情在网上传开后，不少网友表示深有同感。

无奈之下，沈小姐只有选择走法律途径来解决此事。广州公益律师杨鹏飞昨日表示，市民借钱给别人或者公司的时候，最好去查一下这个人或者公司的资信情况，这个很容易查，只要上银行或者让对方提供就可以了。其次，现在上网也特别方便，大家可以上工商局的网站或者百度去搜一搜，另外最高人民法院有一个执行网站，这个网站是公布失信人名单的，一查就可以知道这个人有没有被告的情况出现。





