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纳达尔爆冷无缘美网八强
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体育
2016.9.6 星期二
纳达尔爆冷无缘美网八强
楚天都市报讯 据新华社电 美网赛场昨日爆出一大冷门，男单4号种子、西班牙人纳达尔苦战5盘不敌22岁的法国小将普耶，无缘八强。这是普耶继今年温网之后，职业生涯第二次闯入大满贯八强。
决胜盘中，纳达尔一度以4比2领先，但失误突然增多，随后被对手破发，比赛被拖入抢七。抢七局中，法国人一度以6比3拿到3个赛点，但纳达尔硬生生地将比分追成6比6，全场气氛几乎要沸腾。不过，普耶随后连下两球，拿下了这场史诗级的胜利。“这是我第一次在阿瑟·阿什球场面对纳达尔，我看过他所有在这座球场里的比赛，现在轮到我了，没有比这更完美的结局了。”赛后普耶激动地说。