查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·广告：动向新闻 ·图文：是时候使出洪荒之力了 ·李娜闺蜜获首张外卡 ·纳达尔爆冷无缘美网八强 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 现场 第11版 : 养生 第12版 : 法治 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 焦点 第6版 : 人物 第7版 : 综合 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：是时候使出洪荒之力了 · 李娜闺蜜获首张外卡 · 纳达尔爆冷无缘美网八强 23 体育 2016.9.6 星期二 纳达尔爆冷无缘美网八强 楚天都市报讯 据新华社电 美网赛场昨日爆出一大冷门，男单4号种子、西班牙人纳达尔苦战5盘不敌22岁的法国小将普耶，无缘八强。这是普耶继今年温网之后，职业生涯第二次闯入大满贯八强。

决胜盘中，纳达尔一度以4比2领先，但失误突然增多，随后被对手破发，比赛被拖入抢七。抢七局中，法国人一度以6比3拿到3个赛点，但纳达尔硬生生地将比分追成6比6，全场气氛几乎要沸腾。不过，普耶随后连下两球，拿下了这场史诗级的胜利。“这是我第一次在阿瑟·阿什球场面对纳达尔，我看过他所有在这座球场里的比赛，现在轮到我了，没有比这更完美的结局了。”赛后普耶激动地说。





